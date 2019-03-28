【沙中線】政府驗鋼筋首次全達標　兩支不合格重驗變合格

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良方法，直至3月中才全面恢復檢測。路政署今日（28日）公布17支鋼筋的檢驗結果，首次出現全數達標，不過當中僅兩2支鋼筋在改良檢驗方法前為不合格；其餘本身亦都合格。

港鐵本月中全面恢復紅磡站開鑿檢測工作。（資料圖片／港鐵提供）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布17個檢測結果，主要集中於東西走廊C1、C2、C3區的月台層板近東面連續牆底部，全數結果都達到扭入螺絲帽37毫米或以上的標準。對比相同鋼筋在上次檢測的結果，當中有15支本身已合格，其餘2支當時顯示只扭入35.83毫米，以及36.69毫米；但改良檢驗方法後，則分別顯示扭入37.9毫米及37.3毫米，合乎標準。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於本月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。