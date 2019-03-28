【沙中線】工程師學會開特別大會　仍核實會員身份、已詢法律意見

港鐵沙中線紅磡站接連被揭發工程醜聞，香港工程師學會早前在獨立調查委員會聆訊期間，發聲明指紅磡站結構符合安全，隨即引起部分會員不滿並聯署要求學會召開特別會員大會，以撤回聲明及罷免會長。 工程師學會今日（28日）發新聞稿表示，2月中旬經已收到個別會員召開特別會員大會的要求。惟學會須核實會員身份及聯署數目，以及發現有議程項目不適合於大會中決議，故已就上述問題諮詢法律意見，會進一步確認是否召開特別大會。

多名工程師學會會員於本月17日召開記者會，促學會召開特別會員大會，交代認為紅磡站結構安全的事宜。（資料圖片／黃偉倫攝）

工程師學會於1月18日，在紅磡站獨立調查委員會聆訊即將踏入尾聲階段，發聲明指東西走廊月台層板、連續牆及南北走廊的底部結構符合安全。事件隨即引起大批會員不滿，並於2月10日發起聯署要求學會交代事件及撤回聲明。

根據《會章》第25條，收集到60名法定會員簽署便能提出召開特別會員大會。而有會員早前表示，於2月23日已收集到共120名會員簽署，惟工程師學會一直未有確實回覆。

工程師學會於1月18日，於紅磡站獨立調查委員會聆訊期間，突發聲明稱紅磡站結構安全，引起大批會員不滿。（資料圖片）

工程師學會今日（28日）發新聞稿，回應部分會員於3月17日召開記者會，提及學會處理召開特別會員大會一事，要求過久及着重細節，疑有拖延時間之嫌。學會回應，由於相關會員以不同方式，例如掛號信或電郵提交召開會議的要求。故學會礙於核實會員身份，在過去三星期處理超過500次會員回覆。

加上，學會至今未能證實個別人士聲稱獲委任的會員數目是116名抑或是120名，故核實工作仍在進行，聯絡及處理的所需時間都較長。

另外，學會又檢視過召開特別會員大會的議程文件後，發現部分議程不適合於會議中決議，故就上述問題已諮詢法律意見，並委派學會理事會的黃姓工程師處理。倘有進一步消息，將適時按會章規定通知學會會員。