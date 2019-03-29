【沙中線】中科批報告黑說成白　稱四千支螺絲帽接駁疑被私自更換

港鐵沙中線紅磡站工程自去年起陸續被揭車站結構的鋼筋接駁位涉嫌造假。政府日前公布獨立調查委員會的中期報告，作為分判商中科興業今日（29日）發稿回應報告時表示，報告遺漏約4000支螺絲帽接駁在未有批核的情況下被換成鑽窿種鐵安裝；而對於工程中有人擅自降低連續牆及偷工減去所有U 型鋼筋輕描淡寫，亦未有查明。 中科更直接批評委員會消耗了大量公帑和時間，結果就是「誰大、誰惡、誰正確。」同時，憲報授權予委員會的職權職責並不包括對紅墈站的結構安全作出推斷和裁決，要求委員會立即自行檢討並撤回相關越權的推斷及裁決、 或由特首會同行政會議勒令撤銷相關內容。

中科興業要求委員會立即自行檢討並撤回相關越權的推斷及裁決。（資料圖片）

報告遺漏約4000 支螺絲帽接駁在沒有批核下被更換

對於報告內容，中科指，報告遺漏了大約4000 支40 毫米直徑的螺絲帽接駁，在沒有批核和記錄下，被換成25 毫米直徑的鑽窿種鐵安裝，佔24,5000 個螺絲帽接駁的16%，但就連位置和準確數量亦未能掌握，而這亦屬委員會對工程及合約執行情況的職責。

中科指，如禮頓總經理證供所述，禮頓並無參與設計的權利，而報告第103段，指禮頓早於2013年7月已委託港鐵設計顧問直接參與設計，做法荒謬。而報告對有人擅自降低連續牆本來高度和偷工減去所有U 型鋼筋輕描淡寫，認為不合理。

中科批評報告遺漏約4000支螺絲帽接駁在未有批核的情況下被換成鑽窿種鐵安裝。（資料圖片）

鋼筋接駁問題非個別行為

對於報告中提及鋼筋接駁問題為「範圍不廣泛」及「個別行為」，中科表示內容偏離事實，因警方曾在今年1月29日及2月17 日，從紅墈站撿走共3 支涉嫌被剪鋼筋的物證，並非找不到剪短鋼筋的證據。且根據統計學推論，該3支鋼筋已反映整體可能出現9%的被剪數量，且在覆檢中所撿獲13支或27%的接駁不及格鋼筋，亦可推論整體鋼筋被剪數量。

對於中期報告所採納的專家意見，中科表示報告第332段並無採納兩位港大土木工程學系教授區達光及楊德忠對《聯合陳述書》的補充、澄清或反對意見。且在解說結構安全的第9章，幾乎沒有採納反對禮頓及港鐵說法的兩位港大專家的意見，認為不合理。

港鐵沙中線多次出現工程問題。（資料圖片）

要求委員會撤回推斷及裁決

中科又指，憲報授權予委員會的職權職責並不包括對紅墈站的結構安全作出推斷和裁決。對於委員會仍冒進，作出僭越香港法例第86 章第3 條賦予的權限，進行相關推斷及裁決深表遺憾，要求委員會立即自行檢討並撤回相關越權的推斷及裁決、 或由特首會同行政會議勒令撤銷相關內容。

中科批「誰大、誰惡、誰正確。」

中科批評委員會消耗了大量公帑和時間，結果就是「誰大、誰惡、誰正確。」 更指有人藐視香港的法律法規、體系和制度，或貪污腐敗、或濫用職權、或偷工減料，東窗事發就找些所謂專家為其背書，就將黑說成白、將錯扭曲成對。中科興業又批評港鐵在沙中綫醜聞，公然庇護錯誤及搬龍門避責，「實在大得不好管、目空一切。