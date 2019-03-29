香港中旅粉嶺棕地　申建二千伙單位　部份撥作首置盤

一幅位於粉嶺的「康樂」用途地皮，正申請改劃作「其他指定用途」註明「社區／康樂設施及粉嶺繞道暨商業／住宅發展」地帶。申請人擬興建6幢39層的住宅大廈，共提供2,156伙單位，其中一幢將發展「港人首置上車盤」。 相關土地由均昌有限公司（Common Well Limited）持有，其中一名公司董事為鄭江，現為香港中旅金融投資控股有限公司董事長兼總經理，而香港中旅金融投資控股有限公司屬於香港中旅集團的全資子公司。

一幅位於粉嶺的地皮，正申請改劃作住宅發展，料可提供約2,000伙單位，其中有部份會撥作首置盤。（GoogleMap衛星圖）

申請地點佔地25,125平方米，當中包括逾7,400平方米的政府土地。至於申請地點的私人土地，目前正用作棕地發展，包括物業、露天倉庫及停車場。地皮鄰近麻笏河，亦毗鄰村屋「頌榮居」及「數碼都域」。

記者查冊發現，大部份地皮由均昌有限公司（Common Well Limited）持有，其中一名公司董事為鄭江，公司於1994年向香港中國旅行社以1,980萬元購入土地。鄭江於2015年8月任香港中旅（集團）有限公司總經理助理。而香港中旅金融投資控股有限公司是香港中旅集團的全資子公司，他現任其公司的董事長兼總經理。

一幢將撥作興建首置盤

就申請所示，申請人有意將棕地及毗鄰的政府土地，轉變作一項商業或住宅發展項目，並在粉嶺繞道上設有社區或康樂設施，包括初創共享館、街坊市集館、醫療康健館及兒童綠齡混合館。

同時，項貝的住用面積達149,494平方米，地積比達5.95倍，將會興建供2,156伙單位，當中包括「港人首置上車盤」單位。

申請指出，有關改劃可釋放棕地，以提供急切的房屋發展，更能減輕發展郊野公園邊陲及大規模填海的需要。申請又指，相關計劃亦可透過覆蓋粉嶺繞道，善用土地資源。

申請人擬興建6幢39層的住宅大廈，共提供2,156伙單位，其中一幢將撥作發展「港人首置上車盤」。（城規會文件）

去年改劃失敗 今次再闖關

翻查資料，申請人早於2000年提出申請，要求將地皮劃作住宅發展；後來又於去年8月申請改劃，將土地劃作「其他指定用途」註明「住宅發展暨康樂設施及粉嶺繞道」，料提供2,232伙單位，惟上述兩項申請均不獲通過。