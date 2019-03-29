【自願醫保】政府料醫保促公私醫療分流　病人組織憂保費海鮮價

自願醫保計劃將於下週一（4月1日）推出，有意見關注，購買了自願醫保的市民，會由公立醫院流向私營醫院，會令私院求診人數增加，產生服務壓力。 香港私家醫院聯會主席何兆煒指，各家私家醫院情況不一，未必每間的服務都很爆滿，他有信心私院能承接額外增加的病人數目，最終目的希望能夠紓緩公營醫療體系的壓力。有病人組織質疑平均保費較之前預期低，有「海鮮價」的現象，擔心一旦私營醫療服務收費加價，變相會令保險公司調高保費。

食衞局舉行自願醫保計劃啟動禮，保險界、立法會議員、私家醫院代表等都有出席。（李澤彤攝）

政府委託的顧問公司於2017年估算，本港市民在公營醫療住院的比率約為86%，若推出自願醫保，至2040年可下跌至81%；有意見認為分流病人至私院後，或令私院增添壓力。

香港私家醫院聯會主席何兆煒回應時指，不同的私家醫院情況不一，一般私家醫院仍有相當多空間可容納病人，加上近年有新院落成，個別醫院亦增加了病床，估計自願醫保推出後私院可以應付得到。

他強調，自願醫保最主要可紓緩公營醫療，非為保險市場擴大生意，又稱聯會有與政府溝通，當局會一直監測分流去病人至私院後，個別公院的專科醫生有無流失情況。

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何兆煒形容，私營醫療市場調節敏銳，如以往照胃鏡或腸鏡均須入院，但現在可在醫療中心做檢查，不擔心醫療需求加大私營醫療負荷，至於政府會否有新地建新醫院或擴充，何相信兩者均是政府的選項。

現時平均保費為4,000元，較當局估算的4,800元為低，何兆煒對此感高興，惟市民負擔不一，他提醒消費者應選擇最適合自己的計劃。

彭鴻昌相信，若私營醫療服務費用加價，保費亦會有所增加。（資料圖片） 病人組織：擔憂醫保市場存「海鮮價」 倘私營醫療服務加價會影響保費 今日公布的自願醫保計劃平均保費由之前預計的4,800元下跌至4,000元，局方解釋是市場之間存在競爭，社區組織協會幹事彭鴻昌質疑，在通脹下保費仍有所下跌，反映保險市場產品存在「海鮮價」。他續指，保費即使是由保險公司制定，但其實保險公司是基於私營醫療服務的費用而調整保費。他引述醫學會每年均會調查私營醫療服務的費用，每次調查結果均顯示收費的增幅較通脹率高，若醫療費用加價，相信保費亦會增加，這並非保險公司的控制範圍之中。 政府表明不會規管保費，容許市場自由競爭，彭鴻昌認為政府若持續這種「大市場、小政府」的不干預政策，唯一可令保費不會突然飆升的是確保資訊公開透明，以及確保私營醫療市場可應付上升的需求。 不過彭鴻昌認為新計劃仍對部分市民有一定吸引力，由於現時平均保費下降，與市面其他計劃相若，保障更全面，可能吸引一些已投保的市民轉投，或即將退休、失去公司團體保障的人士選購。

私家醫生組織：料投保人不會突增

香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢稱，私營醫療市場較醫管局的運作彈性大，即使某醫院無床位亦可安排病人前往另一間私院，加上今次的醫保只是自願，性質與市場現有的醫療保險相類似，相信需要買保險的人已經投保，即使自願醫保計劃推出，投保人數亦不會短時間內增加，有信心私營市場輕易吸納新增病人。

自願醫保計劃保障部分日間手術，如內窺鏡檢查，他預料這方面的需求會增加，但隨着各醫療機構均開拓日間手術中心，亦有部分較大型的醫療中心內設手術室，留院病人數量減少，有助整體私營市場的容量相應擴大。