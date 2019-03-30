【沙中線】中科專家斥中期報告　偏聽港鐵禮頓　斷章取義專家聲明

沙中線紅磡站去年起接連被揭發工程醜聞，政府遂成立獨立調查委員會，展開46日聆訊調查事件，並於周二（26日）公布委員會上月提交的中期報告。報告裁定紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程未有按照合約規定施工，惟依然達安全水平。 中科專家證人、港大土木工程系副教授楊德忠今日（30日）召開記者會，指報告內容偏頗、武斷，又澄清當中提及各涉事方的獨立專家意見一致，並未質疑結構完整度，駁斥「係語言藝術、無講過呢啲野、屈左我哋」。同時，報告未有解釋為何側重委員會、港鐵及禮頓的三位專家意見，一度稱「當我隱形」，強調倘日後沙中線成功通車，會選擇「多啲揸車」。

沙中線紅磡站工程醜聞去年被揭發，政府遂成立獨立調查委員會，並展開46日聆訊調查事件。（資料圖片）

中期報告共有12章節，其中一章主要論述車站結構是否安全，包括連續牆及月台層板構築是否穩妥，供公眾日後使用。

該節內容主要引述各涉事方，包括委員會專家Don McQuillan、政府專家暨港大土木工程系系主任區達光、港鐵專家Mike Glover、中科專家楊德忠以及禮頓專家Nick Southward去年12月18日召開會議，及其後各專家同意及聯署討論結果的《聯合陳述書》。

政府周二（26日）公布沙中線紅磡站獨立調查委員會上月提交的中期報告。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

斷章取義各方專家聯合聲明 「屈咗我哋」

委員會最終就《聯合陳述書》內容，表示所有獨立專家均對所有事項意見一致，惟引述區達光雖就東面連續牆改動，對結構所發揮的應力有所保留，卻堅持「所有專家（包括）區教授均同意，車站箱形構築物結構完整程度不會因此而構成問題」。

楊德忠澄清，聯合專家召開的會議未有討論結構是否安全，不理解報告為何會有此結論，稱「係屈咗我哋、我冇咁講過」，並重申區達光與他的立場均是結構須經一系列計算及評估，才能決定結構是否安全，又指目前階段認為結構安全是「武斷」。

中科專家、港大土木工程系副教授楊德忠斥中期報告內容「武斷、偏頗」。（陳晶琦攝）

中期報告未納入政府專家計算及建議 「當我隱形」

楊德忠進一步透露，委員會上月25日提交報告後，政府專家區達光就東面連續牆的修改細節進行了一系列計算，結果發現即使假定所有鋼筋妥善接駁，其接駁位能夠承受的剪應力都超出可承受範圍，最嚴重或令石屎出現裂縫。惟楊德忠表示，中期報告未有考慮區達光的計算及建議，質疑提交報告至公布內容有逾一個月時間，為何不一併納入報告中。

至於報告內容傾向採納委員會、港鐵及禮頓專家證人的意見，楊德忠一度大感不公稱「當我隱形」，又指區達光與他均有向委員會提交書面文件，冀計算連續牆改動後的結構分析，惟委員會仍堅信三位專家，指稱月台層板有足夠承托力、即使有逾50%不達標的螺絲帽接駁仍安全的說法是「對市民大眾不公平、不尊重事實」。故他笑言，倘沙中線通車，「覺得驚，會選擇多啲揸車」。