羅致光指將物色交通便利、人流暢旺地點　永久展出展能藝術家作品

勞福局局長羅致光指，藝術創作無疆界，殘疾人士亦可以是出色的藝術創作人；政府一直在不同層面積極推動傷健共融，包括展能藝術的發展。長遠而言，政府會在交通便利及人流暢旺的地點，物色永久場地展出展能藝術家的作品，讓公眾欣賞他們的才華，共享藝術，傷健共融。

展能藝術家及展能藝術機構，於去年11月舉辦的行政長官傷健共融高峰會，分享藝術發展現時遇到的困難。（勞福局局長網誌圖片）

羅致光今日(31日)發表題為「從三月藝術月看展能藝術發展在香港」的網誌，他指，去年11月舉辦的行政長官傷健共融高峰會，展能藝術家及展能藝術機構分享藝術發展現時遇到的困難，包括：有藝術潛質的殘疾人士缺乏專業指導或培訓的機會；以無障礙模式提供文化節目，例如手語翻譯、口述影像等仍未普及；殘疾人士演出機會不多；展能藝術團體難以負擔表演場地租金或預訂合適的場地等，並期望政府加強措施以推動殘疾人士的藝術參與及發展。

今年第三季將辦展能藝術家畫展

為回應展能藝術界的期望，行政長官於高峰會率先宣布為幾位殘疾藝術家舉辦畫展，以鼓勵藝術共融。另外，政府亦計劃在今年第三季舉辦一個展能藝術家畫展，詳情待確認後會盡快公布。長遠而言，政府會在交通便利及人流暢旺的地點，物色永久場地展出展能藝術家的作品，讓公眾欣賞他們的才華，共享藝術，傷健共融。

羅致光指，藝術創作空間非常廣闊，無論作為創作人或觀眾，人人皆可參與和欣賞，作為勞工及福利局局長，他期望殘疾的藝術創作人的努力，能得到更多人認同和欣賞；他指，就像香港的精英殘疾運動員，能在殘奧會、亞殘運及IWAS世界運動會中屢獲佳績，或許將來有一天，殘疾藝術家可以在Art Basel展示作品，可以在香港舉辦一個像Art Central的藝術節，受到全球藝術界的注目。