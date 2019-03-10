羅致光：特殊需要信託不設入場門檻　惟不一定適合所有家庭

社會福利署於本月（3月）內開始接受「特殊需要信託」服務的申請。勞福局局長羅致光於網誌表示，信託不設入場門檻，會按照家長的意願，定期向其子女的照顧者或機構發放款項，以確保他們的財產用於繼續照顧其子女的長遠生活需要；而每個信託戶口的年費為21,000元，形容收費遠低於私人信託服務的收費。他指，信託目標是為中產家長提供「既可信賴、又可負擔」的信託服務，不一定適合所有不同背景的家庭。

羅致光指，成立「特殊需要信託」的政策目標，是為有足夠財產的中產家長提供「既可信賴、又可負擔」的信託服務，用於在他們離世後照顧其有特殊需要子女的長遠生活需要。換言之，信託服務並不一定適合所有不同背景的家庭，對於部分家長表示自己只得有限積蓄，難以參與信託計劃，羅致光指，家長在決定是否參與信託時，應考慮信託服務是否適合自己的需要。

羅致光指，特殊需要信託不設入場門檻，惟家長在決定是否參與信託時，應考慮信託服務是否適合自己的需要。(資料圖片)

他指，由政府牽頭成立的「特殊需要信託」是非牟利質，社署只會按涉及資金管理及行政開支的成本計算收費，每個信託戶口的年費為21,000元，收費遠遠低於私人信託服務的收費；而社署提供的其他相關服務如個案管理，則全數由政府承擔。

至於社署在委託人設立信託戶口時，收取一筆指定金額的款項，羅致光指，這安排源自家長的訴求，因為有家長曾表示擔心去世後處理其遺囑的法律程序可能會長達12個月，令其子女生活難。因此，不少家長同意在開設信託戶口時，適宜存入一筆款項作為「按金」，讓受託人在上述法律程序尚未完成時可即時啟動照顧計劃，以支付其子女最少12個月的生活費，直至委託人的遺產存入信託戶口。

羅致光指，相信「特殊需要信託」服務積極回應了不少家長的訴求，為有特殊需要人士的家庭提供多一個選擇。