從交通基建看明日大嶼　交椅洲作CBD勢加劇擠塞問題

政府正就明日大嶼規劃及工程諮詢立法會，以申請逾五億元撥款作前期研究，意味整項逾一千七百公頃的造地計劃即將上馬。其中，交椅洲將會被重點打造成本港第三個商業核心區（CBD），並藉發展不同跨海基建配套，連接人工島與港九新界，甚至舒緩新界西北的交通問題。按理來說，在傳統商業區外建造全新發展核心，固然有助分散經濟活動及就業人口，從而減輕新界人口通勤至港九所面對的交通問題。然而，全新CBD的選址乃為與港島為咫尺之遙的交椅洲，經濟活動始終集中於新界彼岸，目前交通問題真的有望解決嗎？

香港經濟活動向來集中於港島、九龍，而新界的就業機會則顯得相形見絀，故新界人口須通勤至市區工作，居職分離的現象亦十分普遍。其中，新界西北可謂是「睡房社區」的代表，2016年人口普查數據指出，元朗及屯門分別有約32萬及24.5萬的工作人口，當中各有三分之一的人口（8.8萬人）及（7.3萬）須跨區至港九工作，更未有計算跨區至新界其他地區的人數。因此，新界人對連接市區的交通基建極其依賴，不少道路及鐵路用量在繁忙時間已超越臨界點，更不用說每當有意外發生，來往新界港九的交通容易癱瘓。

理論上，政府擬在東大嶼交椅洲打造全新CBD，經濟活動有望分散至新界地區，不但有望減輕連接港島的交通壓力，舒緩交通擠塞問題，新界西北的就業人口更可分流至與其居所更為靠近的地點工作，毋須「長征」港九，有助縮短通勤距離。但問題是，CBD必衍生龐大的交通流量；無異於港島，交椅洲也位於新界對岸，大量人口仍須依靠數條主要幹道或鐵路前往，故容易對基建配套造成極大負荷，從而產生全新的擠塞問題。

西鐵客量飽和，繁忙時間例牌爆滿，家住新界西的立法會議員亦是受害者之一。（資料圖片/鄭子峰攝）

先論道路配套，政府現研究優先興建11號幹線，以連接屯門、元朗及洪水橋等地通往大嶼山北部。但新界西北新市鎮本已居住過百萬人口，加上未來洪水橋與元朗南的發展計劃，需跨區工作的人口料必急增，即使考慮到部分人口能藉屯門至赤鱲角連接路前往大嶼山區，十號幹線能否應付新界西北人口往來交椅洲CBD，始終成疑；另外，其他新界地區、甚至九龍區人口要通勤至交椅洲，極大機會須依賴青嶼幹線，即使10號幹線可分流來自新界西北的車輛，但交椅洲CBD所創造的巨大交通需求，勢必挑戰道路容量。

政府在施政報告內提出的「概念發展及策略性運輸計劃」（施政報告網頁截圖）

更甚者，不論是10號幹線或青嶼幹線，抵達北大嶼山的車輛還須駛進擬建的交椅洲至大嶼山連接路，加上來自大嶼山西部（同東涌）的車輛同樣須要駛經此路，可料此路的交通問題必然嚴重，而且一旦遇上交通意外，後果必然堪虞，這不論對通勤人口，與及交椅洲作為CBD來說，均為致命弊病。

再說鐵路建設，政府現研究優先興建連接屯門、小欖至欣澳的西部海岸鐵路，與及連接欣澳至交椅洲的鐵路。然而兩條鐵路成本高昂，分別造價820億元及380億元，兩者合計已超過以往港深港高鐵及沙中線的興建成本，更未考慮擬建鐵路的實際造價有機會按當時成本上漲。其實西部海岸鐵路與政府曾研究的屯荃鐵路路線相似，惟後者因工務過於複雜，以致成本過高問題，故一度擱置；現在屯荃鐵路基礎加上跨海要求，故導致興建連接新界至交椅洲鐵路的成本不菲。

沙中線工程被指超支200億元，超支責任誰屬料會掀起爭議。(資料圖片)

在境內鐵路以外，近日更有傳深圳研究興建接駁前海至東大嶼的全新高鐵，倘若成事，此跨境跨海的高鐵支線造價必創新高。而且香港現時已有高鐵由九龍直達深圳，政府亦有可能於未來興建接駁交椅洲及美孚的鐵路，兩條高鐵線會否在分工上有所重疊之處，仍是未知之數。

誠然，鐵路的效益不但單從興建成本所衡量，倘若具明顯的社經需要，即使「蝕本」興建也不為過；而且CBD若能設有高鐵連接內地經濟中心，必能便利兩地經濟活動往來。可是，若然有方法以低成本，能達致相同效益，政府就必須謹慎行事。

打造交椅洲成全新CBD，不但其交通配套耗費甚高，甚至未能解決本港的交通問題，歸根究柢為選址問題，交椅洲充其量只為港島發展區的延伸，未有成真正分散本地經濟活動至新界地區，故新界居民居職分離的問題始未能解決，交通問題只是由傳統核心轉移至交椅洲上。要注意的是，於交椅洲填海固然可取，始終香港發展需地，填海實為必要，但要將何處發展成CBD，卻另作別論。

「東大嶼都會」或會深化中環「中心極化」的問題。（資料圖片）

其實要真正分散本地的經濟活動，以至解決新界市民的交通問題，全新CBD的選址應為新界西北而非交椅洲。「01觀點」多番指出新界西北的發展潛力，即如政府早已構想於洪水橋興建來往前海的高鐵支線，既為新界西北埋下核心發展的伏線，更無必要在此外來的地區發展CBD及高鐵配套。政府雖有在「明日大嶼」願景內亦有構思於屯門龍鼓灘填海，惟只其重要性卻排於交椅洲、喜靈洲之後，實屬可惜。

但若然政府能調整多個填海地的規模，將CBD的角色放諸龍鼓灘身上，便能帶動整個新界西北的未來發展，居民即可原區工作，從而徹底地在城市結構上解決居職分離的問題之餘，更可節省興建跨海基建的經濟、甚至社會成本；而且交椅洲、喜靈洲填海地則可作新市鎮發展，由於屆時新界西北CBD與港島CBD將能達致明顯分工，分別供大嶼山西部及東部人口前往就業，故並不會對跨區基建造成過大負荷。當然，新界西北發展CBD亦會吸引來自新界各區、甚至九龍區的通勤人口，但只要改善現有的交通配套，以及發展全新的基建設施，例如興建擱置之久的屯荃鐵路，其效率總較發展跨海基建為高。