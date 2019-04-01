【沙中線】再多5支鋼筋不達標　一支樣本合格變不合格

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良方法，直至上月中才全面恢復檢測。路政署今日（4月1日）公布最新檢驗結果，有5支鋼筋扭入螺絲帽的長度未能達標，其中一支僅扭入14.1毫米，至今不達標率達約22.2%。 檢驗結果中，其中一支鋼筋在改良檢驗方法前，本身驗得扭入螺絲帽43.6毫米的合格結果，但經改良版方法重新檢測後，則僅扭入35.2毫米，由合格變不達標。

港鐵上月中全面恢復紅磡站開鑿檢測工作。（資料圖片／港鐵提供）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布16個檢測結果，發現在南北走廊香港體育館區月台層板近西面連續牆頂部，有5支鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，其中最嚴重一支僅扭入螺絲帽14.1毫米，有6至7個扭紋外露。該鋼筋在改良檢驗方法前，尚未被檢驗過。

至於其餘4支不達標鋼筋，分別只扭入35.2毫米，33.4毫米、34.1毫米、33.1毫米，各有1至3個扭紋外露不等，其中扭入35.2毫米的鋼筋，於上次檢驗結果中，驗得扭入43.6毫米的合格結果，與是次結果相差8.4毫米，由合格變不達標。路政署至今公布了81支鋼筋的檢驗結果，累計18支未達標，不達標鋼筋比率為22.2%。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。