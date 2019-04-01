【沙中線】專家證人斥報告誤導　指有專家怕弄髒衣物拒落場睇證據

負責調查沙中線紅磡站的獨立調查委員會，早前提交中期報告，裁定紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程雖無按合約規定施工，但仍達安全水平。 中科專家證人、港大土木工程系副教授楊德忠今日（1日）出席商台節目時指出，報告有偏頗及誤導的地方，批評只著重委員會專家及港鐵的意見，而他提出有保留的地方，均不獲中期報告接納及考慮。他又指，在五位專家證人中，有部份資料有錯，甚至有專家「驚整污糟件衫」，而未有到現場觀看證據，質疑未有盡專家證人的責任。

負責調查沙中線的獨立調查委員會，早前提交中期報告，裁定紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程雖無按合約規定施工，但仍達安全水平。（資料圖片）

專家對意見有改動 惟不被接納及考慮

楊德忠認為，報告有偏頗及誤導的地方，只著重委員會專家及港鐵的意見。他解釋，根據慣例，專家證人必須觀察所有的文件、證供及證據，綜合其觀察後，便可提出專家意見。不過，當專家後來有新發現，甚至意見有改動，便可立即通知法庭。

他指出，今次事件的文件眾多，但當他重新翻閱所有文件及作業守則，便發現有問題，於是他於報告中指明，對他曾經同意的事項提出保留或改變。然而，這些意見全部不被接納及考慮，令他費解。

現時判斷結構問題仍然言之尚早

對於中期報告指出，五位專家認同月台結構達安全水平。他澄清，會上只討論過是否要為月台做抗震設計，坦言不明白為何會得出相關結論。他估計，政府有傾向提早通車，才令報告出現重重疑點。

被問及月台是否的確無結構問題，作為五位專家之一，他明言現時言之尚早，若現時得出結論，會相對武斷，他指出，現時政府仍為月台進行測試及驗算，資料仍然不足。

港大土木工程系副教授楊德忠，受指控沙中線工程有剪短鋼筋的中科興業委聘，出任聆訊的專家證人。（資料圖片）

專家「驚整污糟件衫」未到現場看證據

楊又指，在五位專家證人中，不少資料都有錯，例如港鐵專家Mike Glover並無博士學位，只得榮譽學位，但卻填寫擁有博士學歷，「從一啲小處就可以見到一個人誠信去到度，我覺得睇專家要睇埋呢啲地方。」

他又指，委員會專家Don McQuillan以「驚整污糟件衫」為由，未有落場看證據便提交意見，質疑未有盡專家責任，「我都好surprising有個專家，竟然為咗件衫，驚整污糟，而唔落現場睇咁重要嘅證據。」