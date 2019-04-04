【逃犯條例】傳出任法案委員會主席　謝偉俊：不會拒絕提名

立法會將成立法案委員會審議《逃犯修訂條例草案》。立法會議員謝偉俊今日（4日）出席電台節目時指出，不會拒絕擔任委員會主席的提名，但他指出，一地兩檢及國歌法都不及《逃例條例》具爭議性，形容這是一項艱巨、有挑戰的任務。 社會過去批評，政府將修訂《逃犯條例》與香港女子在台灣被殺案綑綁，他認為，不希望為單一個案勞師動眾，認為本港法律是時候作出修訂，檢視過去出現不理想、不公義的地方。他又指，未來可斟酌設特設條件，作額外保障，減少社會的疑慮。

謝偉俊指出，不會拒絕擔任委員會主席的提名。（資料圖片）

被問及會否出選法案委員會主席，謝偉俊重申會當仁不讓，又稱不會拒絕提名。不過，他承認《逃犯條例》具爭議性，相信是有挑戰性的任務。他解釋，過去特首答問大會等，議會已出現不少激烈情況，他形容「前菜」已困難重重，未來上「正盤」，即開法案委員會、大會或內會時，情況或更甚。

謝偉俊：本港法律是時候要修訂



他說，法案委員會只是第一步，未來仍有大會及內會，相信要全力「趕工」才能趕及在7月立法會休會前通過修例。

他又指，本港法律是時候作出修訂，檢視過去出現不理想、不公義的地方。他又指，區議會及立法會選舉漸近，政府必須小心處理問題，未來可斟酌設特設條件，作額外保障，減少社會的疑慮。

記協主席楊健興出席同一電台節目時指，現時不少記者在內地工作，採訪時或涉及內地的敏感資料，擔心修例後，即使在香港作相關報道時，仍有機會被內地追究，記者或被隨時引渡到內地。