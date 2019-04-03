【逃犯條例】民主黨促下台　胡志偉：林鄭是「百分之百的吳三桂」

立法會今(3日) 首讀及二讀《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》，將交由內務委員決定是否成立法案委員會審議。民主黨主席胡志偉表示，《逃犯條例》修例並無維護港人利益，他批評特首林鄭月娥出賣港人，是「百分之一百的吳三桂」，將香港法治打開重要後門，他強調該黨認為她不適合再做特首，促請林鄭下台。

民主黨要求林鄭下台，胡志偉形容林鄭是「百分之一百的吳三桂」。（羅家晴攝）

民主黨主席胡志偉表示，林鄭月娥將《逃犯條例》交至立法會進行首讀及動議二讀，是完全不理修例後對社會的震撼和影響，徹底破壞一國兩制之下的香港與內地在法制上的區隔，「開咗一個無底後門。」胡志偉稱當內地政府要求林鄭交人時，「睇唔到以佢呢一種妹仔既脾性點夠膽係中央政府要求你交人時，你就話擔心受到不公平的對待然後唔交人」，同時他強調在移交過程中法院審理的只是表面證據，不是正式聆訊的過程。

胡志偉稱台灣政府表明一國條件下不會提出申請，即法例本質不能夠維護台灣殺死者的公義，亦只會打開香港法制的後門，他形容林鄭是「百分之一百的吳三桂」，將香港法治打開重要後門，令港人重要保障出現危機，她認為林鄭硬要於七月前通過修例，做法別有用心，只為完成中央的政治任務。

胡志偉：修例根本地改變一國兩制結構 比一地兩檢、DQ事件更嚴重

胡志偉稱當林鄭一方面出賣香港，另一方面出賣香港社會最重要的法制保障時，「佢已經唔適合再擔任香港特首」，故民主黨嚴肅要求林鄭下台，重申她不能保護社會利益，不應擔任特首。他表示，所有促成林鄭下台的做法都會用，希望大眾明白修例後會令內地法制隨意來港，他形容修例比起一地兩檢、DQ事件更嚴重，是根本地改變一國兩制的結構，強調事關重大一定不可以通過，故促請林鄭徹回法例。

尹兆堅稱，修例並不是堵塞漏洞，因這次修例後亦不能處理台灣慘案，認為政府不要再「講大話」，他稱林鄭在競選特首時曾指自己參選因熱愛城市，關心700萬市民福祉，但林鄭今天卻出賣港人，將市民推向極權，令香港人人自危。