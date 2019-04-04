【沙中線】調查委員會開支截至2月底達3550萬元　全數由公帑支付

沙中線紅磡站工程去年中傳出醜聞，特首林鄭月娥於去年7月成立獨立調查委員會徹查事件。政府行政署回覆立法會議員的財政預算案書面問題時披露，截至今年2月底，調查委員會的運作開支已達約3,550萬元，當中1,930萬元用於為委員會委聘代表律師，全數款項由政府支付。

夏正民（右）和委員Peter George Hansford （左）的酬金約180萬元。（資料圖片）

逾半開支用作律師費

沙中線調查委員會於去年10月22日開始聽取證供，共舉行46天聆訊，有65名證人就事實作供，7名證人獲接納為獨立專家。行政署回覆公民黨立法會議員陳淑莊的財政預算案書面提問時，表示截至今年2月28日，委員會的運作開支約為3,550萬元，當中包括委員會主席夏正民和委員Peter George Hansford的酬金約180萬元、委員會秘書處的員工薪酬約700萬元，以及為委員會委聘代表大律師，及代表律師的費用約1,930萬元。

陳淑莊又問到，政府會否考慮，要求港鐵承擔因調查委員會引起的開支。行政署表示，委員會按《調查委員會條例》成立，當中訂明調查研訊的費用，須由政府一般收入支付，並無列明可向任何人士追討當中的開支，亦無賦予委員會權力，要求任何人支付相關支出。

今年初特首與行政會議決定，擴大調查委員會的職權，之後聆訊會再展開。對於未來一年開支，行政署表示，將視乎委員會如何調查、聆訊次數，以及傳召的證人數目而定，現階段未有相關估算。