【沙中線】紅磡站三處施工紀錄缺失　委員會主席夏正民到工地視察

沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，因應紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有逾六成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，以及部分由鋼筋搭接的接駁位置出現擅改為螺絲帽連接的問題。政府早前批准擴大獨立調查委員會職權範圍，將上述發現的新問題納入調查範圍內。 行政署表示，調查委員會主席兼委員夏正民今日(2日)在代表大律師及律師的陪同下，到相關工地視察。但未有透露何時開展聆訊。

行政署表示，調查委員會主席夏正民(右)今日到紅磡站工地視察。(資料圖片)

行政長官會同行政會議於2月19日公布批准調查委員會擴大職權範圍，即紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的建造工程，會調查與紥鐵工程或混凝土工程相關的任何問題、情況，包括但不限於任何未有為該等工程妥當地進行巡查、監督或備存文件紀錄的情況，以及未有為物料妥當測試並記錄的情況等，箇中原因及是否已採取糾正措施等。同時批准委員會延至8月底才交報告。

政府日前公開獨立調查委員會就紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程的中期報告，中科專家證人、港大土木工程系副教授楊德忠昨日出席一個電台節目時指出，報告有偏頗及誤導的地方，批評只著重委員會專家及港鐵的意見，而他提出有保留的地方，均不獲接納及考慮。他又稱，在五位專家證人中，有部份資料有錯，甚至有專家「驚整污糟件衫」，未有到現場觀看證據，質疑未有盡專家證人的責任。