【麻疹爆發】復活節旅遊旺季疫苗嚴重短缺　有診所數百人輪候打針

本港麻疹疫情未見緩和，日本、泰國等港人旅遊熱點亦出現麻疹爆發。不少有意趁復活節長假期外遊的港人均希望先注射疫苗才外遊，惟現時本港麻疹疫苗一針難求。由於麻疹疫苗需要14日產生抗體，意味市民若明天（4月5日）或之前未能接種疫苗，或未能趕及旅行前產生麻疹抗體，抵抗日本、泰國等地的麻疹疫情。 有私家醫生透露，上周四（3月28日）已再無麻疹疫苗，現時診所有多達數百人輪候注射。另有私家醫生稱，其中一間疫苗供應商曾預計疫苗4月中抵港，但預料每間私家診所只獲分配5針疫苗。據了解，葛蘭素史克因船期出現問題，導致疫苗未能如期到港。

麻疹疫苗短缺，港人或未能趕及假期前接種疫苗。（資料圖片）

家庭醫生林永和稱，診所自上周四起已經沒有麻疹疫苗提供，現時已有數百人表示欲注射麻疹疫苗。他引述消息指，其中一間麻疹疫苗供應商葛蘭素史克，很大可能在復活節沒有疫苗到港；而另一供應商默克藥廠則預計本月內可向每間私人診所提供10針疫苗。

截至昨日（3日），本港錄得43宗麻疹個案，當中更新增一宗醫院麻疹個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時已相當肯定出現第二輪傳播。疫情越見嚴重，但疫苗卻出現短缺。

兒科醫生唐繼昇亦指，早在麻疹疫情未見嚴重，已經試過1天內有36人上門想打麻疹疫苗，但因應沒有疫苗供應，未能為市民接種麻疹疫苗。他又指，葛蘭素史克曾表示4月中將有麻疹疫苗到港，但實際上每間診所亦只能分到約5劑疫苗，甚至更少。

家庭醫學專科醫生朱偉星表示，過往小童主要到衞生署豁下診所接種麻疹疫苗，鮮有私家醫生會購入大量麻疹疫苗，藥廠供應不足很合理。他又指，確實有市民因準備到同樣出現麻疹爆發的日本旅遊，所以注射麻疹疫苗，但朱偉星提醒市民毋須過份擔心，稱現時本港未見嚴重個案，而麻疹亦非嚴重疾病，若非高危人士，「唔洗太緊張」。

默克回應查詢時表示，一直向本港公營及私營市場持續供應麻疹疫苗，從未間斷。但由於市場的需求不斷上升，單靠該藥場未能滿足市場對疫苗的需求，所以評估情況後，會對公營及私營市場作出分配。於私營市場上，不同診所會需求不一，所以當接到醫生訂單後，均會向醫生回覆可供應之數量，不存在違反或未能提供醫生的訂購量的情況。