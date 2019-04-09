【政策論壇】牙醫學會會長廖偉明：電子煙等煙草產品威脅口腔健康

電子煙、加熱煙、傳統煙仔都會釋出尼古丁及不同化學物品，現在已有充分證據 這些產品對心血管構成損害 。在這裡我想大家了解一下這些產品如何令口腔細胞組織受損。 尼古丁對口腔健康的禍害已經有很多研究證明。除了尼古丁外，電子煙更會加入一些香味吸引使用者。有研究指出這些香味經加熱後釋出的化學物會令牙肉組織釋出發炎蛋白，這些發炎蛋白會減低組織自我修復功能。有研究指出，口腔上皮細胞如果暴露在這些電子煙霧中，會達到超過50%的死亡率。 撰文：香港牙醫學會會長廖偉明

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早有研究指出，尼古丁會收縮血管，減低血液供應到牙肉組織，牙肉組織因為出現缺血的情況，養分會減少。令細胞對抗損害及修復創傷的能力大大降低，加速感染，發炎及牙周病惡化。因為尼古丁收縮血管，所以會隱藏牙周病的症狀如流牙血及發炎紅腫。減低病人對感染，創傷，牙周病的警覺性。而牙周病是導致香港成年人士失去牙齒的主要原因 。

暴露在電子煙霧 口腔上皮細胞死亡率高

此外，電子煙更會加入一些香味吸引使用者。有研究指出這些香味經加熱後釋出的化學物會令牙肉組織釋出發炎蛋白，這些發炎蛋白會減低組織自我修復功能。有研究指出，口腔上皮細胞如果暴露在這些電子煙霧中，會達到超過50%的死亡率。相對在同樣的模擬環境，口腔上皮細胞的死亡率只有 2%。資料來源: https://www.medicalnewstoday.com/articles/314190.php

傳統煙的禍害不少，包括引致心血管病及損害口腔健康。（資料圖片）

最近更有研究指出，在吸食電子煙人士的口腔細胞組織找出致癌物。在第 256th American Chemical Society年會上，有二位學者在電子煙使用者的口水裡面找到損壞DNA的物質，包括甲醛、丙烯醛、甲基乙二醛，當這些物質與口腔細胞DNA產生化學反應，就會損壞DNA , 當含有這些DNA的細胞自我複製時，使有機會出現變異的細胞組織。

延伸閱讀：https://m.medicalxpress.com/news/2018-08-e-cigarettes-dna.html

政府擬立法全禁電子煙、加熱煙。（羅國輝攝／資料圖片）

分子科學國際期刊（International Journal of Molecular Sciences）指出這些致癌物雖然比香煙低，但致癌物有異於其他有毒物質，導致癌變的風險從來不會因為這些是由物質的量較少而減低，原理是當細胞內的DNA受損，細胞自我修復時便不能回復原狀，造成一些異變細胞產生，大大增加患癌風險。

有口腔癌案例 患者是長期吸食電子煙

該研究更指出電子煙吸食者有26% 基因變異，失序的情況和吸食傳統煙一樣， 但其他則不同，這意味除了肺癌、口腔癌、咽喉癌這些在傳統吸煙者常見的癌症外，更可能會導致一些在吸煙者中不常見的癌症如膀胱癌、卵巢癌，甚至血癌。對一些傳統煙及加熱煙同時使用，希望達致戒煙效果的人是一個嚴重的警示！現在已經有口腔癌案例，患者是長期吸食電子煙。

電子煙煙油有不同香味。（羅君豪攝／資料圖片）

另一個不可忽視的風險，食電子煙或者加熱煙是需要一個在口中發熱的裝置，該裝置會使用鋰電池。外地已有多個報告指出這些裝置會在口中爆炸，亦有吸食者因而喪命。

如果再有人告訴你，電子煙是及其他另類煙草產品是一些危害較少的選擇， 那麼只有兩個可能性： 一，是無知， 二，是謊言。

香港牙醫學會會長廖偉明。（資料圖片）

香港牙醫學會支持政府立法全面禁止電子煙及其他另類煙草產品， 並支持條例草案修訂《吸煙(公眾衞生) 條例》(第371章)，以禁止進口、製造、售賣或在某些地方使用訂明的另類吸煙產品；限制給予、管有、宣傳或推廣該等產品；並對《吸煙(公眾衞生) 條例》及相關法例，作出相關及雜項修訂。

（文章屬作者意見）

▼圖解禁電子煙條例▼(《香港01》附加資料)