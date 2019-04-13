【政策論壇】家長盼子女「贏在起跑線」　勤補習不如食早餐？

早餐是學生個人習慣 醫學研究早已證明早餐對學童極為重要，它不單提供學習及思考時大腦所需的養分，更提高專注力，也減低小孩肥胖的問題。 我們在2016年發表調查研究，指出小三天天吃早餐的小孩約佔80%，小六降至60%，中三更降至40%。當時香港差不多所有報章及電視台也廣泛報導此調查結果。 我們也指出早餐是一個頗為個人的習慣，與小孩各種態度、家長收入、教育水平、功課量、起床時間及睡眠時間長短等，均沒有多大關係。小孩就算早上六時起床，不吃早餐的仍然不吃。 撰文：香港中文大學卓敏教育心理學講座教授 侯傑泰教授

不少家長均希望自己的孩子可以「贏在起跑線」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

一些人認為所有人都知道早餐的重要性，這並非事實。父母收入及教育水平較高的小孩會多做運動，但這些小孩並無多吃早餐。由於他們的父母不認為早餐重要，故此沒有推動小孩多吃早餐。

我們與兒科醫學會共同推廣小孩吃早餐，我們的研究結果顯示，每天吃早餐的小童，其成績高出不吃早餐的小童1.5學年，希望藉此令多一些小孩及家長關注此問題。

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三年後，不吃的仍然不吃

三年後，我們再進行問卷調查，看看吃早餐的小孩數目是否有所增加。誇張地說，調查結果顯示香港吃早餐的小孩的百分比，在小數點後的數值都沒有改動。不催促小孩吃早餐的父母，仍舊不催促。

學者做研究有其局限，他們誤以為將結果及「真理」說一遍已足夠。雖然地球仍然在轉，但人的行為沒有多大改變。

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內地參考香港研究 推遲上課時間

不過，我們在香港進行的研究對中國內地甚有貢獻。他們認為我們小孩吃早餐的問卷問題簡單有用，於是在多地進行同類調查，並得出相約的結果。杭州教育局在2017年甚至宣佈推遲上課時間半小時，讓現在習慣晚睡及未吃早餐的學生，除了可以多睡半小時，並希望他們增加吃早餐的機會。

雖然醫學界早有定論早餐極為重要，在這多元百花齊放的社會，大家喜歡討論多於行動，不吃早餐的仍然不吃早餐。這正是學者進行研究的一些局限。

（文章屬作者意見）

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