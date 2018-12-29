醫生分享運送危殆病人爭分奪秒　主動脈夾層撕裂或因高血壓

早前一套講述救護人員的電視劇集受到廣大觀眾的熱烈討論，其實有一群醫護人員與他們合作無間，就是急症室的緊急運送團隊，負責將最危殆的病人安全運送作進一步治療。 曾有中年男子神志不清及左邊身體乏力，凌晨被送至急症室，搶救過程爭分奪秒 。面對這類危殆病人，運送醫學發揮重要作用，團隊需要迅速穩定病人的病情，轉送作後續治療，以達到最佳治療效果。 撰文：香港急症科醫學院黃俊賢醫生

緊急運送危殆病人需要爭分奪秒。（香港急症科醫學院黃俊賢醫生提供）

運送醫學愈趨重要，是由於現今醫療技術愈趨高端精細，例如：心臟搭橋手術、器官移植、高壓氧治療、創傷手術等。危殆病人需要盡速穩定病情，沿途接受密切監察，然後轉送接受後續治療，以達致最佳治療效果。以下是其中一個個案分享：

凌晨時份的急症室依然繁忙，剛有一位中年男士被送進急救房。病人血壓偏低、神志不清及左邊身體乏力。超聲波及電腦掃描檢查發現，病人主動脈夾層撕裂及心包積血。急症室團隊隨即與深切治療科及心臟科醫生會診，為病人置入中央靜脈導管並注射強心藥以穩定血壓，同時為病人注射強力止痛藥減輕痛楚；並聯絡設有心胸外科中心的另一間醫院安排緊急手術。

運送病人的所需醫療裝備。（香港急症科醫學院黃俊賢醫生提供）

安全運送危殆病人轉院是大挑戰

由急症室往另一間醫院的心胸外科中心距離28公里。如何安全運送一名危殆病人前往是一大挑戰，因為運送途中環境因素及團隊支援有所限制，而病人狀況有隨時轉壞的可能；運送過程會有一定風險。因此急症室團隊需要權衡利弊、及早穩定病情、預示可能出現之併發症、準備充足的藥物儀器，並由資深醫護人員護送；務求盡快運送病人接受手術以提升存活率。

曾有中年男子神志不清及左邊身體乏力，搶救過程爭分奪秒 。面對這類危殆病人，運送醫學發揮重要作用。（資料圖片／陳芷昕攝）

運送團隊沿途密切監察病人維生指數，調校藥物劑量，令病人狀況維持穩定。幸好運送過程一切順利；最後病人接受緊急手術，並逐漸康復，出院時可行動自如，之後需要長期服用降血壓藥及定期覆診。

任務完成，運送團隊回到急症室，繼續治理其他病人……

希望藉着以上的分享，讓市民更加了解我們急症室及緊急運送團隊的工作。急症室實施分流制度，按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序，並會優先治理危殆、危急及緊急類別的病人。當處理急救或運送病人時，可能需要大量醫護人手處理，輪候時間會相應延長，病情較穩定的病人請耐心等候。感謝各位市民對我們的諒解與支持。

主動脈夾層撕裂是什麼？高危因素是...?

主動脈夾層撕裂是一種可致命的血管疾病，患者一般為40歲的以上人士，以男性較多。 高血壓是急性主動脈夾層撕裂最重要的風險因素，其他因素包括吸毒、高強度舉重、創傷、懷孕、心血管檢查或手術後、懷孕、血管炎、先天性血管病變等。 主動脈夾層撕裂可分為甲型及乙型。涉及升主動脈時稱為甲型，其餘的稱為乙型。

主動脈夾層撕裂徵狀：

最典型的症狀是撕裂性劇烈胸痛，劇痛可轉移至其他部位，甚至可引致暈厥。 當血管內壁出現損傷，血液湧入血管內壁及外壁之間的夾層中，形成撕裂。分支血管受壓可引致心臟病發、中風、下肢缺血乏力等缺血併發症。當主動脈無法抵受壓力破裂，大量失血可引致猝死。

治療與預防貼士：