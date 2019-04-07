精神科醫生：女性求助高男性三倍　多為女教師　每周兩新症　

教師壓力「爆煲」事件持續增加，有精神科醫生指接獲女性求助個案，較男性高出三倍，當中不少為女教師；而每周新症都有一至兩個是女教師，因涉及校內權力爭鬥及人事關係，病人易患上「學校恐懼症」，嚴重者更需要離職。 有團體調查亦發現，近八成女性在過去一個月有時或經常感到精神緊張，其主要壓力來自工作及家庭。調查指，現時公司普遍未有把僱員精神健康放在員工福利，團體建議僱主落實推行改善女性僱員的友善政策，了解員工需要。 由紫荊青年商會舉辦的「同心圓系列：靈心緒·方情式」開幕禮暨分享會，今日（7日）於香港理工大學舉行，發佈「本港在職女性精神健康調查」結果。團體在三至四月期間，透過網上問卷形式，調查約576位18歲以上的本地在職女性，分析她們的精神健康狀況，與其年齡、職業等因素的關係。

同心圓系列2019籌委會主席鄧樂欣（左一）、精神科醫生陳仲謀（中間）、紫荊青年商會會長姚顥頤（右一）。（馮家淇攝）

近八成女性受訪者感精神緊張

調查指，近八成受訪者過去一個月有時或經常感到精神緊張，近五成指有時或經常出現早醒或失眠情況，亦有近四成人有時會頭痛或頭暈。結果顯示，女性的壓力來自工作、經濟狀況、個人健康及教養子女，而現今女性角色及社會對她們的期望，亦是影響女性精神健康的主因。

調查結果又顯示，近五成受訪者工作時數約9至11小時，遠超國際勞工組織建議的每周平均工作40小時。當出現精神問題，約七成女性表示不會向公司反映，因不知道如何表達、影響工作及害怕受到歧視。

此外，八成半女性認同公司需要關注僱員精神健康問題，只有一成半受訪者知道自己的僱員保險可以索償精神科醫生費用。

四成受訪者表示公司沒有僱員精神健康支援的措施，現時公司普遍未有把僱員精神健康放在員工福利，團體認為公司應從減少工時入手，讓下班的女性能完全放鬆，享受私人時間。團體又建議僱主多與員工溝通，了解員工需要，並定期舉辦減壓活動。

精神科醫生陳仲謀指教師為「高危一族」。（馮家淇攝）

教師易有精神壓力

精神科醫生陳仲謀指，接獲女性求助個案較男性高出三倍，以女教師屬「高危一族」，每周新症都有一至兩個是女教師。他指教師工作壓力大，當中涉及校內權力爭鬥及人事關係，害怕被解僱，甚至有病患不敢上學。

陳仲謀又表示，亦有收過已婚女教師求助，指她難以平衡家庭及工作，需帶功課回家批改，無暇照顧子女，未能盎母親責任，心生內疚而患上抑鬱。

他續指，精神病的早期症狀為失眠、難以集中、工作能力減弱、焦慮及患上「學校恐懼症」。除了透過心理治療，陳仲謀亦會寫信給校長，證明教師患有情緒問題，避免給予不必要的壓力，如仍未能解決問題，會建議病患離職。