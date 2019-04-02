何君堯促教師「唔好笠亂自殺」　撒瑪利亞會：自殺不反映不夠堅毅

東華三院天水圍李東海小學教師林麗棠疑因工作壓力，早前在學校墮樓亡。建制派立法會議員何君堯事後在立法會大會辯論上，稱稱教師應該要堅毅，「唔好笠亂自殺」，「我喺度呼籲所有老師，要堅毅，唔好建立依啲消極態度。你唔單止累死自己，仲累死別人」。 專助情緒受困擾或有自殺傾向人士的非牟利團體「撒瑪利亞會」昨日（1日）發聲明，指歡迎「社會領袖」最近關注香港社區連續發生自殺事件，但強調「自殺並不反映受害者不夠堅毅，而是他們遭受長時間的痛苦，卻仍然得不到適當的支持引發自殺傾向」。聲明無提任何姓名，未知是否反駁何君堯的言論。

撒瑪利亞會發表題為《防止自殺：理解重於指責聲》的聲明，指「自殺不反映受害者不夠堅毅」。（截圖自撒瑪利亞會網頁）

立法會大會上月28日辯論由教育界葉建源提出，檢討校本管理推行的議案。何君堯發言時稱，現將林老師個案與校本管理制度扯上關係是過早妄下斷言，更指教師應該要堅毅，「唔好笠亂自殺」，「我喺度呼籲所有老師，要堅毅，唔好建立依啲消極態度。你唔單止累死自己，仲累死別人」。

事隔幾日，撒瑪利亞會發表題為《防止自殺：理解重於指責》的聲明，指歡迎「社會領袖」最近關注香港社區連續發生自殺事件，而防止自殺這議題「確實需要社會各階層更多的認知」。

撒瑪利亞會表示，根據多年來聆聽受助人的經驗及研究，重申「自殺並不反映受害者不夠堅毅；而是他們遭受了長時間的痛苦，卻仍然得不到適當的支持，引發自殺傾向」。

撒瑪利亞會指出，世界衛生組織倡導採用跨界別多方合作的策略預防自殺，鼓勵社會中所有成員，特別是政策制定者，對自殺問題有適當理解並共同努力協作，尋求達致改善精神健康和支持有自殺傾向人士的方案。

聲明文末指，自殺對社會造成沉重打擊，現在正是社會各界人士認識到需要在防止自殺方面擔當重要崗位的時候，「而不是指責應該得到適當支持和服務的受害者」。