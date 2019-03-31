【教師墮樓】屢接屬校老師申訴　主席王賢誌 ：投訴一時間湧現

東華三院李東海小學上月初（6日），發生教師校內墮樓案後，旗下學校接二連三被爆出管治醜聞！東華三院主席王賢誌，今日（31日）於任期內最後一天出席粉絲茶聚期間，表示自林教師案件後，「收到好多唔同學校嘅投訴，一時之間湧現」，但認為「冇一個（投訴）緊急過李東海小學，因為呢單牽涉咗人命。」另外，他又表示林老師墮樓案仍在調查中，不便透露詳情，指即卸任後仍會以顧問身份繼續監察獨立調查委員會運作。

王賢誌今日舉行粉絲見面會，指事件發生後屢接投訴。

屢接屬校老師申訴 首要處理林老師案

東華三院主席王賢誌於任期內最後一天（31日）舉行粉絲茶聚，席間有粉絲問及李東海小學教師墮樓事件，王賢誌回應指自上月初事件發生後，收到來自屬校不同學校老師、以社交平台等聯絡他，「收到好多唔同學校嘅投訴，一時之間湧現」，但認為部份申訴較為誇張，「十幾廿年前都拎返嚟講」。

王賢誌續指，不會從單一角度看待事件，認為近期的報道較為誇張，亦開始擔心不同學校校長情況，「好似嗰嗰校長都喺衰人」。他指接收投訴均需要時間處理，但直言現時首要處理李東海小學林老師墮樓事件，「冇一個（投訴）緊急過李東海小學，因為呢單牽涉咗人命。」，並稱將會一直跟進事件。