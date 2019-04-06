【教師墮樓一個月】李東海羅校長親信失勢　親民主任上場署任校長

上月六日，天水圍東華三院李東海小學林老師於校園墮斃，事隔一個月，校長羅婉儀目前仍休假。近日辦學團體東華三院委任校內聯課活動主任曾玉蓮為署任校長，屬於羅校長親信的副校「失勢」，未能署任。有李東海老師指，該決定東華三院由提出及任命人選，事前未向教職員諮詢，但「普遍老師對呢個決定冇咩爭議！」。另外，東華三院今日安排早前已報名會見的老師，於校外秘密會面，地點則透過短訊私下告知。

近日，辦學團體東華三院命校內聯課活動主任曾玉蓮為署任校長。（網上截圖）

教職員抗拒兩副校長 出任署任校長

有李東海小學教師透露，曾玉蓮主任於校內任教多年，她為人亦是沉着應對，校內未有反對她署任的聲音，「不過Miss曾嘅工作量會大增，本身課外活動工作已經好忙，𠵱家仲要兼任埋校長工作。」有教職員早前推薦蔡淑萍副校長、鄭月嫦副校長為署任校長。不過，有教職員認為她們不是合適人選，擔心校內情況得不到改善，反對兩人出任。

東華校外秘密見教師 會面地點保密

「其實開會嗰時，大家都太敢講嘢架喇！」有李東海小學教師指，東華三院的獨立調查委員會仍未交代調查情況。據了解，東華三院今日安排「已報名」的老師，於校外地方會面及傾討相關事宜，至於會面地點則是保密，只知是天水圍區。當局會透過WhatsApp通知會面老師，有關會面地點、時間等詳細資料。

東華三院：校長署任安排 按月處理

對於署任校長情況，東華三院早前回覆香港01指，羅校長仍在放病假，目前校長署任的安排，是按月處理，這是教育局的建議。另外，東華三院指與學校法團校董會重申，承諾全力支持獨立委員會工作。委員會完成調查後，會向校董會提交報告審議，然後盡快公布。為確保獨立調查委員會的公信力及公正性，委員會完全獨立運作，自行決定一切與工作相關事宜。

林麗棠老師墮斃案 揭示校內職場欺凌

上月六日，天水圍東華三院李東海小學，48歲圖書館主任林麗棠老師於校內墮樓亡。林老師墮樓案，揭露校內存在職場欺凌。據李東海小學老師透露，林老師生前曾被校長羅婉儀欺壓，並着她寫悔過書及自行離職。事發後，辦學團體東華三院承諾徹查，並成立獨立調查委員會。