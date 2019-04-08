【丁權覆核案．拆局】郭卓堅明贏實輸　原居民「輸粒糖贏間廠」

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，要求取消新界原居民享有的丁權。案件於去年12月開審，歷時多月後於今日（8日）宣判，郭卓堅部份勝訴，如以私人協約方式（Private Treaty Grant）和換地批出的丁權，屬於違憲，意即丁屋權本身合法，如用公家地就不合法。 雖然法官裁定申請人郭卓堅部分勝訴，但今次結果卻首次確立了丁權受《基本法》保障，結束了丁權是否屬於新界原居民合法傳統權的多年爭論。而參考過去五年數字，在私人土地批建丁屋的個案均佔逾8成，以私人協約方式和換地批出的丁權，則只佔少數。換言之，今次裁決難以真正搖動現行的丁屋制度，原居民在官司中可謂「輸粒糖贏間廠」。

1972年時任新界民政署長黎敦義（前排左三）在立法會宣布實施丁屋政策。圖為70年代他到訪屯門鄉事委員會的合照，他身旁為當時屯門鄉事委員會主席劉皇發（前排左四）。（圖片來源：經民聯）

根據現行的措施，若原居民有意興建丁屋，若建屋地屬官地，要由私人協約方式（Private Treaty Grant）批出；私人土地則要申請免費建屋牌照（Free Building Licence），亦可以換地（Exchange）批出小型屋宇契約。

首次確認丁權受《基本法》保障 判決有利原居民

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年提出司法覆核，要求取消新界原居民享有丁權權利。根據高等法院頒布的判詞第130條，法官裁定在私人土地上建屋的丁權受《基本法》保障，不過，以私人協約方式和換地批出的丁權，則屬違憲。

過去丁權爭議不斷，不少原居民堅持丁權是他們的「合法傳統權益」之一。然而，根據《基本法》第40條，當中只列明了新界原居民的「合法傳統權益」受保護，並未有明確指出丁屋政策屬原居民「合法傳統權益」之一；反對丁權人士則認為丁權只是當年原居民和港英政府的協議，指丁屋政策根本不是原居民傳統，遑論是「合法傳統權益」。

不過，今次的裁判卻指出，以免費建屋牌照批的丁權，均屬原居民「合法傳統權益」，故今次的判決，首次承認了丁權可與《基本法》掛勾，反而強化了原居民建丁屋的法律理據。

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，法官今日（8日）宣判，裁定在私人土地上建屋的丁權受《基本法》保障，但以私人協約方式和換地批出的丁權，則屬違憲。（洪嘉徽攝）

私地獲批申建丁屋佔逾8成 受判決影響丁屋僅佔少數

因此，今次判決中值得留意是，雖然法官裁定以官地建丁屋違憲，但原居民利用私人土地建丁屋的權利，則未有影響。

翻查發展局數據，在2013至2017年間成功獲批的丁屋申請個案，均以免費建屋牌照批出的佔多數，五年間佔逾8成。相反，若以私人協約及換地政式批出的丁屋，則只佔最多15%及3%。換言之，即使今次結果裁定申請人郭卓堅部分勝訴，但受影響的丁屋其實只屬少數，但佔多數批出丁屋的方法，仍然合法，更是受到《基本法》保障的原居民「合法傳統權益」。

同時，根據地政總署數字，2008至17年間正接獲的丁屋申請數字，由1,810減至1,129宗，但正處理的申請數字卻不斷增加，十年間由7,613宗增至8,548宗，增幅達一成，反映當中或有不少原居民苦候多年，仍然等待政府批出土地建屋，故以私人協約批出的土地只佔少數。鄉議局執行議員林國昌今日在庭外更承認，私人協約方式或以換地方式批出的丁權，是舊時做法，現時已幾乎「絕迹」。

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