【特別財會】納米樓落成量去年首現跌幅　涉571個單位按年跌17.3%

樓價高企，不少發展商紛紛「將貨就價」推出「納米樓」。根據運輸及房屋局回覆立法會特別財委會的議員提問，於2018年共有571個面積少於20平方米（即約215平方呎）的私人住宅單位落成，較2017年的數量少約17.3%，為近5年來首次錄得跌幅，但仍維持一個較高水平。

去年有發展商推出極細單位，面積僅得129平方呎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

近年發展商推出不少納米單位，部分面積更只得120多呎，被譏為「龍床盤」。運輸及房屋局局長陳帆提交書面回覆，顯示少於20平方米（即約215平方呎）的私樓單位於2014年至2017年間有上升趨勢，由2014年僅得64個落成量，大幅上升至691個，增幅達9倍。不過，落成量於去年首現跌勢，由691個降至571個單位，按年下跌約17.3%。不過，介乎20至39.9平方米（約215至429平方呎）的單位則由2017年的6200個升至6641個，按年上升7.1%。

至於來年的預測落成量仍然以實用面積少於40平方米的單位稱冠，預計共有9801個私樓單位建成；其次則為介乎40至69.9平方米的單位，料將會有6833個單位。

運房局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉（修訂）條例草案》，向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取空置稅。（資料圖片）

截至去年底 共有9000個貨尾單位

政府早前建議訂立「空置稅」，向向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取「額外差餉」。有立法會議員問及於過去一年的空置一手私樓單位數量，並查詢制定條例的詳情。當局回覆指截至去年12月31日，約有9000個「貨尾」單位，即已取得佔用許可證但仍未售出的單位。當中最多的為不受「預售樓花同意方案」規管的單位，共約有3300個；其次則為已取得滿意紙或轉讓同意書的單位，有約3000個。當局計劃於2018-19立法年度內向立法會提交條例草案。