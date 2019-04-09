中環繞道抽風系統停用　路政署瞞環保署三周才告知　至昨日交報告

中環灣仔繞道的東通風大樓空氣淨化系統，因風扇的螺絲和扇葉出現損壞及鬆脫自2月底起停用，承建商禮頓聯營3月5日告知路政署，路政署事隔一個多月延至今日(9日)才公布事件。另一部門環保署原來都是在3月26日始知悉事件，並指路政署昨日（8日）才向他們提交報告，環保署正審閱，稍後會公開。至於繞道的空氣質素就沒有異常情況。

繞道東通風大樓的空氣淨化系統已於2月底起關閉。（資料圖片／李澤彤攝）

涉事的空氣淨化系統於繞道2月24日全面通車後數日就壞，但繞道的工程顧問公司於今年3月5日才通知路政署。而路政署則於昨日才向環保署交報告，今早再公開事件，隱瞞逾月。

環保署發新聞稿指，環保署已於昨日收到路政署提交的調查報告，並正按程序詳細審閱。經審閱後的調查報告將上載至路政署及環保署網站供公眾人士查閱。根據初步分析，監測數據顯示空氣質素沒有異常情況，與環保署其他空氣質素監測站的數據沒有顯著分別。環保署會密切監察情況，按法定機制跟進及處理今次事故。如證據顯示有違規的情況，會按《環境影響評估條例》採取適當行動。

翻查資料，艾奕康有限公司(AECOM)是繞道和東區走廊連接路的工程顧問，顧問費為1.39億。項目原訂2017年通車，最後延至今年2月才全面通車。至於項目的承建商則為禮頓聯營。《香港01》分別向兩間公司查詢事件成因及有否延遲通報，正等待回覆。