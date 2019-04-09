中環繞道抽風系統停用　路政署遲遲不公布　遭議員轟隱瞞、有問題

中環灣仔繞道「亮點」工程抽風系統在今年2月24日全面通車數日後即壞要停用，2月底已經暫停運作。路政署於3月5日時已經知情，但直到昨日（8日）才向環保署提交報告，並延至今日才向外公布事件。立法會議員譚文豪表示，署方遲遲不向公眾交代，做法非常有問題，忽視公眾利益；同時更質疑政府這樣做有「政治考量」，促政府盡快交代。

路政署今日表示，繞道東通風大樓的抽風系統近一半風扇的螺絲及扇葉於二月底測試期間，出現損壞及鬆脫，當時已暫停運作。路政署檢查後確認東通風大樓內共十五台風扇中，有七台風扇出現不同程度的損壞，包括螺絲損壞及扇葉邊緣受損；初步懷疑承建商在調校風扇扇葉期間，是螺絲裝嵌的工序出現問題，導致部分螺絲鬆脫，而螺絲鬆脫亦令部分扇葉邊緣受損。繞道的工程顧問公司於3月5日通知路政署，2月底已經關閉抽風系統，惟路政署於昨日才向環保署提交報告，並於今日公布事件。

中環及灣仔繞道東面排風口，以「搖曳風帆」為設計主題。（潘嘉寶攝）

譚文豪：忽視了電單車駕駛者的健康

對於事隔一個月路政署才公布，立法會交通事務委員會譚文豪批評做法有問題，指出東通風大樓有近半數的風扇損壞，是否出現「監工問題」，政府應盡早交代。另外，有傳媒曾測試過繞道內的空氣質量超標，譚文豪引述該報道，質疑政府是否早已知情，「已經壞了兩個月，而且不是一部半部壞，政府這麼做是否有涉及三隧分流議案的『政治考量』呢？」

譚文豪並指，儘管現時大部分車輛都有冷氣，但電單車駕駛者除外，令人憂慮在抽風系統停用期間會否吸入污濁空氣，直指政府忽視了該批駕駛者的利益。

立法會議員譚文豪質疑政府忽視電單車駕駛者的利益。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳恆鑌：未用先壞，質疑是否能長遠使用

耗資360億元興建的中環灣仔繞道於1月20日首階段通車，直至2月24日才全面通車。路政署首度在行車隧道內安裝空氣淨化系統的隧道，標榜是全球最大的系統，但系統竟於全面通車後不久便出現問題。

立法會議員陳恒鑌質疑為何在驗收、試用期間未能發現問題，而作為「亮點」工程的空氣抽風系統，在全面通車近兩個月，政府才告訴公眾系統已停止運作，斥「政府這樣做，不開誠佈公，不理想的。」

他續指不僅系統造價頗高，保養費用亦非常高，因抽風系統使用活性炭，估計每年需要近200萬的保養費用，質疑通風系統能否作長期使用。

立法會議員陳恒鑌表示，作為「亮點」工程的空氣抽風系統，不僅造價很高，保養費用亦高，質疑系統能否長期使用。（資料圖片/李澤彤攝）

路政署上月中西區區議會無交代惹抨擊

另外，中西區區議員吳兆康在其個人facebook帖文批評，路政署拖延逾月隱瞞至今日才公布，是十分腐敗！他強烈譴責路政署嚴重隱瞞公眾及區議會，質疑署方為何不即時通報？為何上月底路政署向中西區區議會報告中環灣仔繞道時也隱瞞不報？他揚言會追究事件。