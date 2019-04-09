中環灣仔繞道2.5億抽風系統　全面通車後數日即壞　路政署瞞逾月

造價2.5億元的中環灣仔繞道空氣淨化系統在全面通車後不久即壞停用！路政署今日（9日） 表示，繞道東通風大樓的空氣淨化系統的近一半風扇的螺絲及扇葉於二月底測試期間，出現損壞及鬆脫，現已暫停運作。路政署稱上月5日才從承建商知悉事件，但事隔了逾一個月延至今日才對外公布。路政署初步懷疑承建商在調校風扇扇葉期間，螺絲裝嵌的工序出現問題所致，將徹底調查事件的成因及追究相關責任問題。而承建商從海外訂製有關的風扇配件已陸續到港，有望在本月底完成復修。

中環及灣仔繞道東面排風口，以「搖曳風帆」為設計主題。（潘嘉寶攝）

工程顧問公司未有即時通知路政署損壞

耗資360億元興建的中環灣仔繞道於1月20日首階段通車，直至2月24日才全面通車。路政署首度在行車隧道內安裝空氣淨化系統的隧道，標榜是全球最大的系統，但系統竟於全面通車後不久「跪低」。路政署表示，承建商於2月底為空氣淨化系統進行效能測試期間，發現位於東通風大樓的空氣淨化系統有部分風扇的螺絲及扇葉出現損壞及鬆脫的情況。為安全起見，東通風大樓的空氣淨化系統已於2月底起關閉，但繞道的工程顧問公司於今年3月5日才通知路政署。



翻查資料，艾奕康有限公司(AECOM)是繞道和東區走廊連接路的工程顧問，顧問費為1.39億。項目原訂2017年通車，最後延至今年2月才全面通車。

中環灣仔繞道東面排風口位於銅鑼灣避風塘東防波堤盡處，設計由公眾選出。（政府新聞網圖片）

近半風扇損壞 疑承建商螺絲裝嵌的工序有問題

路政署表示，在得悉事件後，已通知有關部門、展開調查以找出事故原因及盡快安排復修有問題的機件﹐以便空氣淨化系統恢復正常運作。經檢查後，確認東通風大樓內共15台風扇中，有7台風扇出現不同程度的損壞，包括螺絲損壞及扇葉邊緣受損。路政署初步懷疑承建商在調校風扇扇葉期間，螺絲裝嵌的工序出現問題而導致部分螺絲鬆脫，而螺絲鬆脫亦令致部分扇葉邊緣受損。路政署延至今日才公布事件。



路政署表示，承建商從海外訂製有關的風扇配件已陸續到港，並計劃在本月底完成復修工作，以恢復東通風大樓空氣淨化系統的運作。至於損壞的螺絲和風扇扇葉樣本亦已送往本地物料實驗室及海外的風扇製造商進行測試及分析。

中環灣仔繞道內的廢氣先由風扇帶動，輸送到主要由靜電除塵器、二氧化氮過濾器組成的空氣淨化系統過濾。（路政署文件截圖）

路政署續指，由於東通風大樓的空氣淨化系統目前暫停運作，除繞道內的空氣監測外，路政署亦要求顧問公司對繞道東隧道口及附近地區進行空氣監測。根據空氣監測數據顯示，繞道隧道內及東隧道口附近一帶近日的空氣質素並無出現異常情況。繞道其餘兩套安裝於中通風大樓及西通風大樓內的空氣淨化系統，以及繞道內的通風系統及排煙系統，一直均運作正常。故此，繞道內的空氣質素並沒有受到影響。



路政署已於昨日（8日）將事件向環保署提交報告，並會全力配合環保署的調查。同時，路政署會繼續密切監察復修工作的進度，並徹底調查事件的成因及追究相關責任問題。

中環灣仔繞道空氣淨化系統總造價約2.5億元，曾於多個國家使用，包括西班牙，日本等。路政署聘請的顧問公司曾研究該技術及評估成效，確保可有效地消除八成可吸入懸浮粒子和二氧化氮。不過，《香港01》早前發現，該系統曾應用於空氣污染嚴重的澳洲悉尼東部隧道，惟因造價高昂及實際成效較預期低而煞停。路政署承認兩個系統有類似地方，但本港的系統經過改良，包括於系統頂端設置擋板，令全部空氣都會經活性碳處理。