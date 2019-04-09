機電署計劃年內巡查升降機達2.7萬次　較去年大增近一倍

近年升降機意外頻生，機電署計劃今年預計巡查次數，由去年約1.3萬增加至2.7萬，相比去年急增近一倍；自動梯的巡查次數則由1,790增至1,900次。而相關財政開支亦逐年遞增，由2017/18年度的3,770萬，急升至本年度6,640萬元。

政府計劃6年內協助私人大廈的業主優化約5,000部舊式升降機。（資料圖片）

發展局向立法會提交特別財委會書面回覆，資料顯示，機電署過去5年巡查升降機的數目逐年遞增，以近三年的變幅最大。2017年，機電署巡查升降機的次數達8,801次，2018年則增加約5成至13,619次，合共檢查67,850部升降機，當中以機齡20至40年為主，佔全年總巡查次數約7成半。