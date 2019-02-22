【屋苑亂象】升降機停駛9個月法團懶理　反圍標大聯盟促當局介入

屋苑法團管理不善時有發生，尖沙咀僑豐大廈就有一部升降機停駛近9個月，惟一直未有向居民交代何時修理，令居民苦不堪言。其後一眾業主按法例遞交5%業主聯署，要求召開業主大會改選法團，但法團亦一直「懶理」，無任何回應。 民主黨成員、全港業主反貪腐反圍標大聯盟成員莊榮輝今日（22日）聯同10多名受影響居民到民政事務署請願，要求署方執法，督促法團按法例召開業主大會。莊榮輝指，有關大廈為單棟式大廈，只有3部升降機，分別到達不同樓層；而有多個樓層約50戶居民，只能靠事件中一直停駛的升降機返抵自己居住的樓層，但升降機卻一直未能運作，對居民造成極大不便。他又指，有關的法團一直不按法例行事，民政事務署有責任勒令法團召開業主大會進行改選，讓本大廈管理重拾正軌。

民主黨成員、全港業主反貪腐反圍標大聯盟成員莊榮輝（右1）聯同10多名受影響居民到民政事務署請願，要求署方執法，督促法團按法例召開業主大會。

僑豐大廈居民質疑大廈管理現況差劣，大廈三部升降機中，其中一部更停駛近9個月，而法團一直未有張貼告示，或以其它形式向居民交代。協助居民的莊榮輝指，據居民反映，法團賬目欠缺透明度，賬目詳情一直未有向居民披露；此外，法團亦已多年未有進行過換屆改選。

僑豐大廈一眾業主去年11月遞交5%業主聯名簽署信予法團主席，要求召開特別業主大會進行管理委員會改選。按《建築物管理條例》（第344章）附表3第1(2)條，法團主席須在收到5%業主聯名簽署信後14天內宣布召開業主大會，並於45天內舉行該業主大會。然而，有關法團至今仍未有張貼任何特別業主大會的會議議程，居民質疑，法團已明顯違反相關條例。

莊榮輝曾於去年12月，即「宣布召開業主大會」大限過後去信民政署投訴，而民政署則僅回覆表示，已致電管理公司查詢及去信法團主席。惟至今舉行業主大會的限期已逾2個月，法團主席仍未召開過任何業主大會，亦未向居民作任何回應。

莊榮輝就表示，民政事務署身為《建築物管理條例》的執法機構，理應就該條例採取切實的執法行動；又認為署方目前的勸喻行動，顯然未能湊效。