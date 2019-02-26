【咬人升降機】天水圍升降機感應系統壞　BB車被𨋢門「夾住唔放」

近年升降機意外頻生，當中更有恐怖奪命事故，令不少市民擔心升降機安全問題。近日有天水圍街坊表示，屏欣苑的升降機的感應系統失靈，出入時接連被𨋢門夾到，更曾發生有嬰兒車被𨋢門「夾住唔放」數秒的驚嚇場面。一眾居民表示憂慮，希望得知箇中原因並盡早獲得解決。

屏欣苑升降機的紅外線感應系統，疑因裝修搬貨期間損壞，引起街坊疑慮。(元朗社區幹事莊豪鋒提供)

位於天水圍的新居屋屏欣苑，去年底陸續入伙，現時有不少單位仍在裝修階段。據居民表示，過去使用升降機，即使升降機門正在關上，但如感應到有人走入都會再次開啟。但自個多星期前開始，有居民入𨋢時因走得較慢，不下數次被正在關上的𨋢門夾到，亦有媽媽手推嬰兒車出𨋢時，嬰兒車被𨋢門夾住「唔識彈開」，要按下開門制，𨋢門最後才重新開啟。

地區人士指，電梯公司職員每星期都會到場檢查，現時升降機大致安全。(元朗社區幹事莊豪鋒提供)

街坊被夾中後，雖然沒有大礙或痛楚，卻難免大吃一驚，又認為升降機的感應功能壞掉，至今已有一段時間，不滿久久未見有人維修。協助跟進事件的元朗社區幹事莊豪鋒則解釋，由於很多屋苑單位仍在進行裝修，而感應系統相對昂貴，電梯公司希望在裝修期過後才一併換掉，「現時主要係B座有兩部𨋢嘅紅外線感應系統壞咗，估計係裝修期間搬貨整壞，但每部𨋢𨋢門其實都有兩重感應，所以安全嚟講係冇問題。」

對於有街坊在此情況下「被夾」，莊解釋，這是因為碰撞感應系統敏感度低，𨋢門要夾到人才懂再開，又指有關電梯公司對轄下電梯的安全情況十分重視，每星期檢查一次，日前與管理公司了解事件後，確保升降機是可以安全使用，呼籲街坊在裝修期完結前的這個多月內，出入多加小心，並互相幫助「撳住開門」，減少被夾機會。