資助宿位輪候38個月創近年新高　近3500名長者等到死

本地安老宿位僧多粥少，社署最新數據揭示，去年度截至12月底，共有5.3萬名長者輪候資助安老宿位及社區照顧服務，其中有近5000人於輪候期間離世。 等候時間亦按年增加，供應最緊張的津助/合約安老院舍宿位，平均輪候時間創近年新高達38個月，倘計及買位宿位計算，平均等待時間縮短至22個月，惟近1成長者未成功入住便已「仙遊」。

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勞工及福利局向特別財務委員會提交的文件顯示，多位議員關注院舍輪候情況，其中安老宿位輪候時間更按年上升，由2014至15年度的2.5萬人，逐步攀升至2017至18年度的3.3萬人，輪候時間亦由36個月，增加至上年度的38個月，即平均需等待3年2個月，始有機會入住院舍，其中有3,487人更於輪候期間離世，比例接近1成。

資助護養院方面，輪候時間則見放緩，去年度截至12月底，雖然有逾7,000人輪候，但平均輪候時間創過去5個年度新低，僅需22個月。

社署署長：宿位輪候時間受多項因素影響

社會福利署署長葉文娟書面回覆指，資助安老宿位輪候時間受多項因素影響，例如申請人對入住某一院舍、安老院舍的地點、膳食及宗教背景有否特別偏好、申請人是否接受買位宿位、 個別院舍的服務名額流動率等；她又表明，社署沒有備存最長輪候時間的資料。