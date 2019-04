【特別財會】港人家鄉在日本？ 　借書排行榜　十之其九東瀛旅遊

康樂及文化事務署今日(8日)回覆立法會財委會特別會議,對比以往公布的香港公共圖書館10大借書榜中,金庸大師的作品年年獨佔鰲頭,成為最多人借閱的成人中文小說,今年雖然繼續由《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》蟬聯首兩位,但第三至十的名次就重新「執位」。去年上榜的《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》和《雪山飛狐》被踼出十大,取而代之的是另一作家亦舒的作品。 另外,港人對外遊熱情有增無減,今年的成人中文非小說類的排行榜,十本上榜書清一色是旅遊天書,當中九本介紹日本景點,餘下一本是《澳洲王》,難怪港人被稱戲稱「家鄉在日本」。

根據康文署書面回覆建制派立法會議員馬逢國有關財政預算案的提問中,提及2018年香港公共圖書館借閱的數字,中文和英文書籍借閱次數分別為3580萬次和1040萬次,其中本地出版的中文和英文書籍借閱次數則分別為1710萬次和60萬次。

2018年全港公共圖書館首10本借閱量最多的成人中文小說類,由金庸和亦舒平分秋色。當中五本金庸小說,包括連續三年蟬聯首位的《射鵰英雄傳》、排第二位的《神鵰俠侶》、以及《天龍八部》、《鹿鼎記》和《笑傲江湖》。另外五本為知名愛情作家亦舒的《森莎拉》、《新女孩》、《珍瓏》、《不一樣的口紅》和《阿波羅的神壇》。

對比之下,前年(2017年)的同類別排行榜中有8本是金庸作品,當時分別排第六至八位的《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》和《雪山飛狐》今年十甲不入。

中文非小說類排行榜 清一色旅遊書

至於成人中文非小說類方面,去年借閱量排行榜首10位中有9本都是旅遊書,今年更加變為10本全是旅遊天書,當中9本是介紹日本旅遊熱點,餘下一本是《澳洲王》、反映港人外遊熱情有增無減。

兒童中文小說類的書籍的借閱量普遍比其他類別更高。首位的《西遊記》全年借閱量為15044次,冠絕所有中小文書籍。第二至五位則為《三國演義》、《水滸傳》、《愛麗斯漫遊仙境》以及《小王子》。

英文版《快思慢想》上榜

英文書方面,成人英文小說類的排名與往年大同小異,首位是的《The five people you meet in heaven》,第二位是由美國作家丹·布朗在2017年尾出版的神秘驚悚小說《Origin : a novel》,而排第三位的則是《The time keeper》。

成人英文非小說類書排名中,4個與公開考試有關,包括排首位的英文文憑試卷題目,排第二、第六的雅思(IELTS)英語運用,以及第十位的高級英語文憑試工具書。而排名第三的是有介紹東歐旅遊的《Lonely Planet Eastern Europe》。2011年出版、由諾貝爾經濟學獎得主丹尼·加利曼(Daniel Kahneman)所著的《Thinking, fast and slow》則排第四。