渣華道街市永興泰肉枱牛肉　再被驗出二氧化硫　食安中心或檢控

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）表示，早前在北角渣華道街市的永興泰肉枱抽取一個新鮮牛肉樣本時，驗出二氧化硫，之後跟進調查時，於同一店舖的新鮮牛肉發現同類事情。中心指，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，現正跟進事件，如有足夠證據，中心會提出檢控。 翻查資料，今年3月底時，食安中心曾公布，於上述店舖查出有新鮮牛肉樣本有二氧化硫。

食安中心發言人表示，早前在北角渣華道街市地下M1號舖的永興泰肉枱抽查新鮮牛肉時，發現有二氧化硫，之後跟進調查時，再抽查另一個新鮮牛肉樣本，結果同樣有相類違規事項，該樣本的二氧化硫含量為百萬分之八十。

翻查資料，食安中心在3月28日時，公布於同一店舖的牛肉驗出二氧化硫，當時樣本含有百萬分之九的二氧化硫。

中心指，二氧化硫是一種防腐劑，常用於乾果、醃菜和經加工處理的肉製品，如香腸及漢堡扒等，但根據《食物內防腐劑規例》，二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類，否則最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

發言人表示，雖然二氧化硫防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對此有過敏反應的人，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。發言人又稱，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，會違法添加二氧化硫。

發言人提醒，市民應向可靠的街市檔戶，或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。發言人續稱，已就事件知會涉事商戶，如有足夠證據，將會提出檢控。