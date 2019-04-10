食安中心研究：六成樣本含至少一種有機錫化合物　魚類最高

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（10日）公布最近完成一項有關市面水產中有機錫化合物的風險評估研究報告，中心從本地零售層面選取341個水產樣本，並檢測4種有機錫化合物的水平。結果顯示，六成樣本檢出含有至少一種有機錫化合物；在三個水產組別中，又以魚類為最高。中心指，市民日常食用水產而攝入有機錫化合物，引致健康受損的風險不大。

食物環境衞生署食物安全中心檢測水產中有機錫化合物的風險，評估研究報告今日公布。（資料圖片）

中心從本地市場共抽取341個水產樣本，包括3個水產組別，分別為魚類，如鯇魚、三文魚、大眼雞及紅鮋；甲殼類動物，如蟹、蝦及龍蝦；以及軟體類動物，如墨魚、魷魚及蜆。測試檢測4種有機錫化合物的含量，分別為三丁基錫（TBT）、三苯基錫（TPT）、二丁基錫（DBT）和二辛基錫（DOT）。

有機錫可長時間存留在環境 進入食物鏈

結果顯示，其中205個樣本檢出含有至少一種有機錫化合物，最常檢測到的是TPT，其後順序為TBT、DBT和DOT。其中TPT和TBT普遍用作木材防腐的殺菌劑、船底防污的除藻劑和殺螺劑；而DBT和DOT則常用作聚氯乙烯穩定劑。有機錫會長時間存留在環境，並會通過食物鏈在生物體內積聚，進食魚類和海產是市民攝入有機錫的主要來源。

研究指出，以有機錫總含量平均值計算，3個水產組別中，以魚類為最高。（資料圖片）

研究指出，以有機錫總含量平均值計算，3個水產組別中，以魚類為最高，每公斤含24微克錫；其次是軟體類動物，每公斤有15微克錫；以及甲殼類動物，即每公斤有14微克錫。

而就攝入量而言，研究結果顯示，攝入量一般和攝入量高的成年人，從膳食攝取有機錫化合物的分量，均低於歐洲食品安全局為一組有機錫化合物訂定的健康參考值，本港成年人從本地售賣的水產攝取有機錫化合物以致健康受損的機會不大。