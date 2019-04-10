康復住宿服務入住率連續三年達97%　嚴重弱智人士輪宿舍要等15年

香港土地問題嚴重，康復住宿服務不足尤其嚴重。立法會特別財委會將於周五（12日）討論到勞工及福利局的「福利」部分，當中局方提供了康復住宿服務的部分數據。 資料顯示，2017-18年間近乎所有的康復住宿服務的輪候時間都超過一年，當中嚴重弱智人士宿舍的輪候時間竟高達178個月，即接近15年。

據資料顯示，在2018-19年度共有2,602人輪候「嚴重弱智人士宿舍」服務。（資料圖片）

在現時社會福利署的分類中，康復住宿服務包括中途宿舍、中度及嚴重弱智人士宿舍、嚴重殘疾人士護理院等等。

據社署的回覆，在2016-17年度至2018-19年度三個年度期間，康復住宿服務的平均入住率均維持在97%的高水平；而在三個年度中，各服務的輪候人數未見明顯增長，最多輪候人數的服務仍是「嚴重弱智人士宿舍」，在2018-19年度共有2,602人輪候服務。

3年間輪候「嚴重弱智人士宿舍」時間增52個月

雖然輪候的人數未有大幅增加，但輪候時間卻出現相反情況。據資料顯示，「嚴重弱智人士宿舍」在2015-16年度的平均輪候時間為126個月（10.5年），但在2017-18年卻上升至178個月（14.8年），是康復住宿服務當中輪候時間最長的一個服務。而「嚴重肢體傷殘人士宿舍」在2017-18年度間，平均輪候時間達168個月（14年），是輪候時間長第二長的服務。若比對2015-16年度的數據（20.4個月），2017-18年度的輪候時間竟然是當年的8.2倍。

66個殘疾人士在輪候期間逝世

輪候時間長，等到死的情況亦時有出現。社署在另一個書面回覆中透露詳細數字，在2018-19年度間，共有66個殘疾人士在輪候期間逝世，當中輪候嚴重殘疾人士護理院期間死亡的人士最多，共有25人，佔總數近四成。