【丁權覆核案】臨危加入覆核　80後社運人呂智恆：準備好畀人斬

推行近半世紀的丁屋政策，遭司法覆核挑戰，經過多年審訊，終迎來裁決。半勝利的裁決結果，長洲居民、人稱「覆核王」郭卓堅功不可沒，大眾焦點亦落在這位68歲的老人上。 但當宣佈裁決後，郭卓堅步出法庭向傳媒發言時，他旁邊一直站着一位年青人。這年青人不時用手輕搭郭卓堅的膊頭，眼神堅定。郭卓堅指司法覆核波折重重，幸得這年青人伸手相助，否則「係無得打嘅。」 被郭卓堅稱為「老友記」、「拍檔」的，是36歲的呂智恆。他是這場丁權覆核官司的入稟人之一。市民或許一時三刻想不起他是誰。他是社工，是神學院學生，是基督徒，曾經參選立法會、絕食、到羅湖橋抗議。「覆核王」曾表示，希望有下一代「接班」，繼續為公義發聲。這接班人，可會是呂智恆？

臨危受命成申請人 要有被恐嚇的準備

回到宣佈裁決前，早在2015年，郭卓堅已就丁屋政策提出司法覆核兼獲受理。惟因未有披露和解釋資產變動，被法援處撤回法援。呂智恆在去年11月加入，成為申請人之一，覆核才成功繼續。

臨危受命成「關鍵人物」。被問到當時參與的原因，呂智恆非常坦白：「唔想加入嘅原因其實更多。」郭卓堅的律師團體在預計郭有機會被拒法援前，已四出物色申請人，但一直不果，「問過哂可以問嘅人，好多人都唔肯參與。」

「我準備好畀人斬」

團體後來找上呂智恆，他也一度想拒絕。他說，丁屋政策申請人有機會面對恐嚇，很擔心連累家人安危，「好驚屋企人被人滋擾。」思量了三四天，他點頭答應律師團體，成為申請人，「我準備好畀人斬。」

司法覆核丁屋政策，會挑動鄉紳勢力的神經。他擔心家人被滋擾，多於個人的安危。（黃景洪攝）

曾出戰新界西直選 只得八百多票

呂智恆的知名度不算高，不算是「政治明星」，更有人當他是「怪人」。他在2016年成立新組織「蒞地基督徒」，參選立法會，出戰新界西直選，最終只得八百多票。不善包裝的呂智恆，很多人對他的印象留於「耶撚」，僅此而已。

但其實在之後數年間，他沒有停止過「公民抗命」。他曾在羅湖橋宣讀已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的《零八憲章》，呼籲外界關注劉曉波情況，最終被深圳公安帶走。他又曾到台灣立法院外絕食多日，呼籲台灣人不要上當相信一國兩制，以免步上「香港逐一失去人權、法治、自由的後塵」。他又曾到英國駐港總領事館外進行絕食行動，反對高鐵一地兩檢方案。

呂智恆曾到台灣立法院外絕食多日，呼籲台灣人不要上當相信一國兩制。（圖片由受訪者提供）

他表示，理解社會上對基督徒的批評，「不問世事，只會返教會。」他曾向教友分享不同性傾向的資訊，卻被移除群組外。「基督教強調包穿容與關愛，教會偏偏最冇關愛，好諷刺。」

信仰教他行公義，所以他始終認為，對的事一定要做，不要計較得失與輸嬴。「基督教叫呢啲做聖靈感知，即係大家所講嘅『良心』。」深怕說得太離地，他又急忙補充道。

他認為丁屋政策不公不義，會繼續上訴，及不排除落區宣傳廢除丁權。（張浩維攝）

劏房小孩 深感政策不公

所謂對的事，包括敢於面對不公政策與政權。

呂智恆小時候曾住劏房，家徒四壁，多次搬屋。年紀輕輕，他已不想讓人知道自己住在何處。同學們都愛在小食部買些零食，他在午飯時，只能一個人偷偷躲在洗手間內吃幾塊餅乾，甚至捱餓。生病了，更別奢望有錢可看醫生。

二十多年過去，他現年已36歲，家境也穩定了，但仍忘不了小時的窮困。「體會到一個人長期在困境下，見唔到希望。」他指，香港好些人沒有一屋之所，一出生便屈身在擠逼環境；但有一些人因為丁屋政策的「世襲制度」，可以不斷建屋，居住地方無限大。

他認為，丁屋政策不合理，對全港市民不公平，希望在能力範圍內出一分力，終答應成為司法覆核申請人。「因為會影響香港人好多、好多方面。」

呂智恆指郭卓堅是「王者」，佩服他一直堅持爭取公義。（張浩維攝）

自稱是傻人 佩服郭卓堅

從政的人說話總是冠冕堂皇，但呂智恆不時自嘲。他說，答應成為申請人，是出於一份愚蠢和傻氣。「醒目嘅香港人，會選擇有勝算先會做一件事；蠢嘅人，見到應該做嘅就會去做，唔會計較咁多。」

在呂智恆眼中，有一部分香港人是功利主義者，看到好處、勝算才會為社會付出。亦有一部分人，曾經付出，因為灰心而不再參與。而就公眾利益不斷挑戰司法覆核的郭志堅，便是少數中的少數。「香港人應該要感謝，香港仍有郭生咁嘅香港人，願意不畏強權，挑戰既得利益者嘅利益。」

傳媒主要向郭卓堅發問，到呂智恆發言，他首先感謝郭卓堅對香港的付出。（張浩維攝）

這一位68歲老人的「傻氣」，呂智恆認為十分可愛，「某程度上，佢係明知不可為而為之。」亦因為這一份「傻氣」，令他很快便答應成為這宗司法覆核的第二申請人。「見到一個老人家花咁多時間、心血，你會於心不忍。」

他和郭卓堅已決定就今次裁決，提出上訴。之後可能有一段長時間要面對官司，他說不怕，更不排除日後到丁屋集中的地區參選，落地提倡廢除丁權。「我唔係玩嘢，或者有新一代年青人會覺得政策唔合理，要同佢哋對話，真摰交流，可能佢哋會放棄既得利益，放棄特權，會去改變，對香港有良智。」

他不奢望今次的裁決，一下子能鼓勵香港人走出來爭取公義，但也希望未來有愈來愈多同行者。（黃景洪攝）

對自己、社會、上天交待

呂智恆提出的遠景，聽起來難以做到。但他說，以往美國黑人平等運動，亦有白人願意放棄手中特權。

由以往的社工身份，到現在是香港中文大學崇基書院神學院全職學生，他相信，生而為人，要有「人」的模樣。「希望係漆黑環境，成為少少燭光，亦希望有更多人加入，成為更多嘅螢火蟲。」



或許新聞熱潮一過，沒有人記得他們曾經成功提出司法覆核，又或者，日後政策不會有任何改變。但他希望可以做到一直行公義，像郭志堅這般年紀，心中仍有一團火。「人到最後，要交待嘅係天上嘅掌權者，而唔係地下嘅人。」