【大灣區】盧寵茂稱擬建港大深圳醫學院　年培訓逾百名內地醫生

粵港澳大灣區發展其中一着墨點是推動中港醫療合作，又鼓勵本港私家醫生北上執業。香港大學早在2012年已涉足內地醫療系統，並引進本港模式培訓內地醫生。 香港大學深圳醫院院長盧寵茂接受《香港01》專訪透露，正計劃在港深醫院毗鄰興建港大深圳醫學院，明言有與深圳市政府磋討其構思。若深圳當局開綠燈撥地，每年該醫學院或可培訓100至150名內地醫科生。 惟他強調，「目標唔係叫佢（深圳醫科生）嚟香港執業，或叫港府認可佢」，而是為內地培訓具高水平的醫生，發揮香港醫療的影響力。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂透露正計劃在港深醫院毗鄰，籌建港大深圳醫學院。（梁鵬威攝）

香港中文大學校長段崇智在今年2月的傳媒茶聚表明，希望成立中大（深圳）醫學院，助提升大灣區醫療水平；更獲深圳市政府表態願意批地興建醫學院及直屬醫院。

「​其實HKU搞醫學院的理念已好耐」

國策當前，中大正磨拳擦掌，港大又如何部署？港深醫院院長盧寵茂明言，「其實港大搞醫學院的理念已好耐，同深圳政府傾咗好耐。」他叫外界不要誤解，港大並非跟隨中大，「係先後次序問題。我哋搞咗教學醫院7年，搞好晒嘞，而家係時候建立醫學院。」

他形容港深醫院是教學醫院，下一步建立港大在深圳的醫學院，辦事就容易得多。他解釋，為醫科生興建教學設施硬件，學習理論課不算困難，安排學生作臨床培訓，找不同專科的資深醫生臨床授課卻非一下子能解決的難題，教學醫院的角色很重要。

言下之意，港大萬事俱備，欠缺的東風，是一幅興建醫學院的土地。

港大深圳醫院包括多個建築群，如國際醫療中心、三棟住院部、門診大樓等。而橙色圖示是盧寵茂所言，建議可用作興建港大深圳醫學院的土地，就在醫院正門（藍色框）對出。（百度地圖）

如果每年培訓100、150人開始 我哋係ready

盧寵茂透露，在港深醫院旁邊的一塊土地是理想選址，興建港大醫學院的深圳分校。他指該幅土地原擬作發展醫療創新科技，假如深圳市政府同意，可以改為建醫學院。

他表示，倘港大深圳醫學院每年培訓500名醫科生或要磋商很久，「但如果先由100、150人開始，我哋係ready（準備就緒）。」他稱目標是讓港深醫院5年趕上香港瑪麗醫院服務，10年傳承港大教研130年。現時該院病床數目已達瑪麗醫院規模，到2022年是港深醫院開幕10年，「建一棟樓可以一年幾做到，現時距離仲有幾年，來達到那個目標（成立醫學院）。」

盧寵茂指上述是個人想法，並不代表港大。他強調港大在內地發展醫學院有助發揮其醫療教育的影響力。對於中文大學表明有意在深圳開設醫學院，他覺得也是好事，希望香港醫療在內地的影響力更加大。

盧寵茂的目標是將香港醫療教育培訓制度，引進至內地，發揮港大的影響力。（梁鵬威攝）

稱非要香港認可畢業生可在港執業

事實上，盧寵茂指出深圳一直欠缺當地培訓醫生，需要靠內地各省市招聘。2008年，深圳大學才成立市內首間醫學院，2013年進一步設立醫學部，設多個醫學專業以培訓人才。盧寵茂說，港大如搞深圳醫學院，培訓質素將達香港水平，包括課程內容、學習及考試模式，強調其目標「不是讓香港大學招個內地學生，就叫香港政府認可他在香港執業」，而是為了內地培養人才。

此外，內地並沒有專科醫生培訓制度，港深醫院正與香港醫學專科學院（醫專）合作成立「深港醫學專科培訓中心」。盧寵茂透露，港深醫院陸續和醫專轄下15個專科學院個別商量合作細節，因各個學院的培訓要求不同。

醫專轄下的外科醫學院早前偕同與英國愛丁堡皇家外科學院代表參觀港深醫院。盧寵茂指因專科考試在內地舉行，考試內容亦需翻譯為中文，有待落實細節。假如今年內展開培訓工作，理論上第一批經本港專科制度培訓的內地專科醫生有望在四年後誕生。

港大本部：一直探討在深圳發展機會

然後，本港社會部分人擔心，在大灣區發展醫療服務會扯走本港醫生人才。盧寵茂直言，以本港資源北上提供醫療服務是不切實際，「就算成批（醫生）嚟，都係幫到十分之一。」他不支持本港醫生到大灣區執業，例如個別開門診，反之提供醫療教育是可行方向。

對於是否在深圳建立另一間港大醫學院，香港大學發言人回覆查詢稱，香港大學一直有探討在教學與研究等多方面在深圳發展的機會，並對中央政府致力發展大灣區所帶來的機遇，深感鼓舞。