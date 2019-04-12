【潘曉穎案】陳同佳殺人後與屍共房睡至天明　棄屍後原計劃買衫

引發保安局提出修訂《逃犯條例》的「潘曉穎案」，潘的男友陳同佳今（12日）在高等法院承認四項洗黑錢罪之餘，控方亦披露警方調查所揭發的細節，指陳除在警誡下承認爭執下殺死潘外，他殺人起屍體收入新買的行理箱，與潘的屍體同處一室繼續睡覺，早上才帶著行李箱乘捷運，到竹圍找棄屍地方，完成後即用潘的提款提取錢，並打算往買衣服，最終沒有買到便乘機返港，回港後再用潘的提款卡取錢還自己的「卡數」。

被告陳同佳（右）被捕時向警方直認殺了人。（網上圖片）

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潘曾透露與朋友到台旅行

控方案情指，陳同佳和潘曉穎案發時均19歲，二人因在同一間公司當兼職認識，相識約1個月成戀人。同年12月初，潘和陳計劃到台灣旅行，陳亦有相約時間得知潘懷孕約5星期。

潘出發前約2018年2月8日告知母親會與一名朋友去台灣，並在同月17日回港，但沒有告知該名「朋友」是誰。她同月17日清晨1時許，潘與母親發短訊，並稱將會在同日稍後返港，惟此後便失去聯絡。

潘母發現陳的入台證副本

潘母於去年3月就女兒失蹤在港報警，之後在住所找到陳的入台證的影印本，當中提及在台北居住的酒店。警方2018年3月13日即聯絡陳，陳透露已殺死潘，警方隨即以謀殺罪拘捕陳。

陳與警方會面時透露，他與潘去年2月13日扺達台北。同月16日晚上，他和潘在台北逛夜市，他並買了個粉紅色的行李篋。兩人返回酒店後，二人曾性交，後來發生爭執，期間潘稱其嬰兒屬她的前男友。此外，被告亦看到一段潘和一名不知名男子性交的影片，他在爭執中把潘的頭撞牆，又勒她的頸並糾纏約10分鐘至潘死去。

殺人後繼續睡覺至天明

陳稱他殺人後便把潘的屍體放入新買的行李箱，之後上床繼續睡覺，至早上7時(2月17日)起床後，先在酒店扔棄潘的部份物品。然後帶藏有潘屍體的行李箱乘搭捷運。他到達竹圍站，花了2小時找適合的地方，最終在一個公園的草叢扔棄置屍體。至於行李篋和潘的一些個人物品，被告在返港前已經扔棄。

被告陳同佳（黑衣）由囚車押走。（歐嘉樂攝）

棄屍後曾打算去買衣服

陳又承認在潘死後，在台北用潘的提款卡提款2萬元台幣(約值5400元)。他原打算花錢買衣服，但最終都未有這樣做。而他返港後，再用潘的提款卡提款，以清自己的「卡數」。被告又解釋，潘曾向透露提款卡的密碼。

共涉款1.92萬元

案情續指，陳在2月17日乘搭飛機返港，並帶同潘的提款卡、數碼相機(約值2000元)和iPhone6手機(約值6000元)。而他在同月19日至21日間，先後3次使用潘的提款卡提取10500、8500和200元，合共19200元。

陳今在高等法院承認4項洗黑錢罪，陳的律師稱除了認罪及無案底外無其他求情，法官將於4月29日判刑。

案件編號：HCCC 407/2018