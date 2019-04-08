【丁權覆核案】發展局考慮提出上訴　停收私人協約及換地申請建屋

丁權司法覆核案今日（8日）有裁決，判詞指以私人協約或換地形式建丁屋違憲，但經免費建屋牌照批的丁權則仍屬原居民「合法傳統權益」，即原居民可利用私人土地建丁屋，但利用政府土地就不合法。 發展局傍晚發出聲明，稱地政總署會暫停接收興建丁屋的私人協約及換地的新申請，亦會暫停處理已接收的申請。局方又指，在研究判詞及徵詢法律意見後，將考慮是否提出上訴。

丁權司法覆核案今日（8日）有裁決，判詞指以私人協約或換地形式建丁屋違憲，但經免費建屋牌照批的丁權則仍屬原居民「合法傳統權益」（資料圖片）

正處理申請亦暫緩

發展局指出，地政總署會暫停接收興建小型屋宇的私人協約及換地的新申請，亦會暫停處理已接收的私人協約及換地申請。

至於今日以前已批出的小型屋宇私人協約及換地契約，局方指出，法庭在裁決中指明，丁屋政策的部分環節不合法，並不代表已批出的協約或契約不合法。換言之，該等協約或契約繼續有效。

將考慮提出上訴

局方又指，過去十年間，免費建屋牌照佔丁屋批約的總數約8至9成，趨勢近年仍然持續；以私人協約及換地方式批出的申請，於2017年752宗批出個案中佔97宗，於前年654宗批出個案中佔72宗。

局方又說，對於法庭裁定免費建屋牌照屬合法合憲，發展局表示歡迎。至於私人協約及換地安排，發展局會在研究判詞及徵詢法律意見後，將考慮是否提出上訴。

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，法官今日（8日）裁定部份勝訴。（洪嘉徽攝）

地政署下午時份尚未收到指引

記者於今日下午期間，分別以原居民家人身份致電大埔、北區及元朗的分區地政署，查問能否以私人協約或換地形式申建丁屋。除了元朗分區地政署無人接聽電話外，大埔及北區的職員均指出，裁決今早才有，故當時仍未收到部門指引，坦言「答唔實」記者。

對於申請何時「截龍」，北區職員當時稱暫時未知，原居民可嘗試繼續提交申請，但不代表可獲接納。至於在判決前已提交申請的原居民，若要查問情況，則可親自向署方查詢。

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