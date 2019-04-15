【校園天地】圓玄三中創設多元文化學習活動　培育學生正確價值觀

為締造多元文化校園，宣揚跨文化共融訊息，香港道教聯合會圓玄學院第三中學一連兩天舉辦「國際日」活動。透過一連串豐富的教育活動，讓學生親身體驗及了解不同文化的特色，培養學生互相尊重的良好價值觀。

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活動當天，學校邀請了十四個不同族裔的同學展現傳統服飾及特色舞蹈，讓整個校園充滿了愉快的融和氣氛。在嘉年華會中，師生合力設計「特色小食品嘗」、「多國傳統服飾試穿」、「印度彩繪」、「韓語體驗」、「菲律賓竹管舞」等多十多個攤位遊戲，讓師生的聯繫更緊密，促進師生共融。活動至今已連續第三年舉辦，深受學生歡迎。學校李校長更與學生同樂，觀賞不同族裔的同學精彩表演，氣氛十分熱鬧！

此外，為培養學生堅毅不屈、刻苦自律的精神，學校與將軍澳警區合作組織不同族裔學生參加「少年警訊領袖團」。今年，學校在「2018-2019少年警訊領袖團周年會操」中榮獲「最佳步操小隊亞軍」。當中擔任指揮官的印度裔古磊山同學更榮獲「少年警訊領袖團最佳領袖」獎項。在頒獎典禮當中，古磊山同學分享得著，勉勵團員日後需必克盡己責，做好本份！最後，他不忘鼓勵在場所有少數族裔年青人要繼續努力，虛心學習，致力服務本地社會。

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展望未來，學校會繼續創新，舉辦多元文化共融活動，促進不同族裔學生的交流及互賞，營造多元文化的學習環境，培育學生正面積極的價值觀。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

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