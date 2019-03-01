【校園天地】2019單輪車競速挑戰賽　福建中學附屬學校奪佳績

過去數年單輪車運動在香港急速發展，賽事亦以花式為主，競速為輔。香港單輪車協會於2月24日首次舉辦以競速為主的全港性賽事 －「2019單輪車競速挑戰賽」 。賽事在荃灣城門谷運動場舉行，吸引38間中、小學，超過320名學生參加9個大項的競賽，規模盛大。比賽當日天公造美，原本陰晴不定的天氣在正式比賽時穩定下來，在沒有下雨的情況下順利完成各項賽事。 福建中學附屬學校派出40名學生參賽，校監黃周娟娟女士、校長徐區懿華女士更親臨現場打氣，參賽同學在學生活動主任楊爾明老師、體育科主任盧靖怡老師，以及邱甜甜老師帶領下竭盡所能，一共奪得17金12 銀11 銅，成為全場總冠軍。

其中在2018年「韓國安山世界賽」中奪得單輪車雙人花式賽銅牌的六年級學生黃韻之更奪得1金3銀的佳績，黃同學覺得能夠在女子靜止賽這項目奪得金牌，與學校的支持分不開，尤其是靜止賽需要將單輪車定立在木板上不動，為此校方特製了模擬比賽的場地，讓參賽同學練習，結果令她一舉奪得冠軍。

楊爾明主任賽後表示，為了備戰今次大賽，福附單輪車隊在賽前一個月進行了密集式的訓練，參賽同學每天早上提早回校練習，並且自發性地趁小息、午飯後加緊訓練，大家都堅信運動「沒有奇蹟、只有累積」。為了提升水平，在農曆新年期間校方更為學生舉行了五日的集訓營，教練並且作出針對性的指導，務求讓同學以最佳水準出賽。

福附更突破過往單輪車校隊只招納四年級或以上學生參賽的慣例，首次派出一名一年級、以及八名二年級的同學出戰今次比賽，這些學生在短短三個月期間，由零開始接受訓練，最終能夠踏上比賽場地，參加9歲以下組別的比賽。當中二年級學生吳松熹更在男子9歲以下組別奪得靜止賽及400米競速賽兩面金牌，表現優異。

+ 7 + 6 + 5

福附發展單輪車運動短短三年時間就能夠在比賽中爭取到好成績，是學生積極參加香港單輪車協會的公開訓練班的成果。有些校隊成員早在二、三年級時就接受協會的正式訓練，年紀輕輕就在心中播下熱愛單輪車的種子，成為校隊新苗子。

福建中學附屬學校徐區懿華校長表示：「福附在過去主攻花式比賽，今次要組隊參加只有競速賽的大賽，所有隊員都要重新接受不同技巧的訓練，老師並要重新了解每位同學的長處，分配參賽項目，讓同學的能力得到充份發揮。在新的挑戰下，師生上下都不遺餘力去備戰，充份表現『勤奮拼搏』的福建精神。雖然之前對於今次能否取得好成績並無把握，但最終取得全場總冠軍實在感到意外和振奮。希望同學能做到『勝不驕、敗不餒』，再接再厲，爭取佳績。」

展望未來，單輪車校隊將會聚焦在七月份舉行的單輪車花式賽，成員將會在教練的指導下編排新動作，迎接新挑戰，期望各同學屆時再奪佳績，為校爭光。

（內容由福建中學附屬學校提供）

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