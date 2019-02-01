【校園天地】明愛元朗陳震夏中學　家校合作　弘揚孝道

「若要孝親教育取得成功，孝道文化必須成為學生生活的一部分。」孝道是傳統文化，若老師只依書直說、單向灌輸，不但無法引起學生的重視，更會失去學習動機。相反，讓學生在耳濡目染下將孝道精神內化，才是更佳做法。到訪明愛元朗陳震夏中學（下文簡稱陳震夏中學）校園，沿地面有蓋操場一直走到樓梯、走廊，不難發現全校鋪天蓋地張貼着孝親金句。

畫出愛──以畫傳情，答謝親恩

陳震夏中學中國語文科於2018-19年度推動「全年孝親培育計劃」，由黃綺筠老師、吳善揮老師及文德榮老師共同協作，以中一級中國語文科為起點，創設名為「生命之源，啟迪之始」的「孝親教育」校本單元。除了選用朱自清《背影》、劉向《孟母三遷》、《廿四孝故事》等傳統篇章外，還加入了與「孝親」相關的華語流行曲，如：蘇打綠《小時候》、小肥《負親》等。文德榮老師指，課程以切合學生生活經驗的流行曲作導入，再輔以一系列的創意教學活動，「能提升學生的學習積極性，更有助他們反思孝順家人的價值，讓孝不流於形式，而是切切實實由心而發。」

此外，三位老師更在課程中融入創意教學活動，以促進學生對孝道精神的反思，例如：代入孟子的角色，寫一封感謝信給孟母，答謝其養育之恩；為《廿四孝故事》創作四格漫畫與海報；以「我與父母最美的合影」為題，由學生選取與父母的合影，並輔以文字抒發感情。吳善揮老師憶及與家長的對話，家長感嘆家人工作忙碌少有合照，這份「功課」讓家人難得合影，實在是一件美事。

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唱出愛──琅琅上口，絲絲入扣

校園各處除了古今中外的孝親金句，更有大量琅琅上口的華語流行曲歌詞，情意絲絲入扣──「沒法解釋怎可報盡親恩／愛意寬大是無限／請准我說聲真的愛妳……」正如讀者望着文字，心中已不期然哼出旋律！該校中五級學生林子軒表示，曾在課堂上學習陳奕迅的《單車》，從中體會到應及時向摯親表達愛意，其後中文科教師教授李密《陳情表》時，他就更能體會到當中的情思。提到以華語流行曲作為教學材料，黃綺筠老師笑著解說，身為中國人的我們重視孝道，同時羞於表達對家人的愛意，其實「對家人的愛意可以寫出來，亦可以畫出來；可以說出來，更可以唱出來！」只要用最適合自己的方式，人人都能夠盡情表達愛！

各科教師及孝親大使經常在早會進行深情分享，正好為校園樹立感恩的風氣，提醒大家及時行孝。當中，中二級學生吳小宇在參與孝親講座後，反思到「孝順不只是賺錢供養爸爸媽媽，更應該表達敬意，孝不應該與金錢掛勾。」歐陽麗琼校長憶述，眾多師生的分享都發人深省，其中鄭國強助理校長分享與父親相處的點滴，令她尤其深刻感動：「常言養兒方知父母恩，希望『全年孝親培育計劃』能教育學生代入父母的角色，體會父母的恩情，及時行孝。」

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活出愛──貼近生活，實踐孝道

孝親精神應從小培養，該校中一級圖書課特別配合中文科「孝親」主題，活用多媒體教材施教，讓學生從華語流行曲、微電影、新聞報道等生活化材料，反思孝道的價值。此外，陳震夏中學推展八大孝親教育活動，包括：金句展示、攝影比賽、歌唱比賽、徵文比賽、標語比賽、Instagram專頁、孝親大使計劃及孝親獎勵計劃，該校教師強調孝親教育必須輕鬆活潑，同時為學生提供多角度的思考空間，使學生從情意上認同孝親的價值。

的確，現今世代家庭的組成背景較為多元，部分學生或生於單親家庭，或生於隔代教養家庭，若孝的表達只局限於單一方式，孝的對象只局限於父母，無異於斷絕他們的孝親之路。因而，吳善揮老師續指，灌輸廣義的孝敬觀念，提醒學生常懷感恩之心，對所有施恩於己的長輩行孝是非常重要的，「期望學生先知孝，後行孝，以至移孝及忠，成為一個忠孝的人！」

孝親教育Instagram專頁：cyschinese。（明愛元朗陳震夏中學圖片）

明愛元朗陳震夏中學網頁：https://www.cys.edu.hk/

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（內容由明愛元朗陳震夏中學提供）

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