【校園天地】九龍塘學校(中學部)悅選．閱樂　書海揚帆閱讀新體驗

北宋文學家歐陽修云︰「立身以力學為先，力學以讀書為本。」學習與閱讀，從來都是環環相扣，缺一不可。學校明白閱讀對學習的重要性，為提高學生的閱讀興趣，都會推出校本閱讀計劃。九龍塘學校(中學部)於本學年推出「悅搜、悅選、閱讀、悅享」多元閱讀活動，安排全級中一學生到尖沙咀誠品書店選購心頭好。當日同時邀得立法會教育界功能組別葉建源議員參與該活動，與學生分享選書樂。

是次活動並非是一次簡單的參觀活動。學生需要完成學校指定的四大任務，第一，「悅搜」，學生上網尋找有興趣書籍的資料及完成選書工作紙；第二，「悅選」，到尖沙咀誠品書店選購心頭好，完成「悅選日紀錄」﹔第三，「閱讀」，學生利用新年假期閱畢新書後撰寫閱後感﹔最後分組與同學、家長進行「悅享」。該校韓佩儀校長表示，通過這次的活動，同學們可以親自從書架上選取自己喜歡的書籍，能加強同學對閱讀的興趣，真正體會閱書樂。

當日葉建源議員加入了其中一組中一學生，為他們的選書任務提供指引及交流閱讀心得。當日葉議員與同學分享了對互聯網及實體書不同領域與價值的看法。他稱現在很多年輕人生活在資訊發達的世界裡，尋找資訊自是比起他小時候更容易方便，年輕人上網以目標為本，只著重於理解文字，查找答案。這種方法當然並無不可，但如此只能得到片面的資訊，但拿起書本閱讀卻更具深度與廣度，更著重於理解文字、發揮聯想、深入思考，較看一些資訊性的文字不一樣。最後他鼓勵學生多閱讀，善用這個知識寶庫。相信中一同學聽畢葉議員的金石良言，將來面對互聯網及實體書的選擇時更能有多一番的考量。

蔡曙虹老師認為舉辦這個「悅選．閱樂」計劃，可以讓同學擔當一個主導的角色，進行選書，讓閱讀添了新的樂趣，同學之間也學會互相分享，瞭解更多自己平時不會注意的書籍類別。她表示這次活動為同學提供了一個平台，讓一些平時不愛閱讀的同學也投入當中。學校能夠締造一個良好的閱讀環境，讓同學參與閱讀，對學生大有裨益。同時同輩之間的推薦分享以及老師的引導更是大大增加了閱讀成效。而今次活動正正可以達到上述目標。

中一級的連靄文同學和何紫瑩同學分享了她們的「悅選」好書。連同學挑選了《Diary of a wimpy kid︰Cabin Fever)》(中譯︰《遜咖日記》)，她認為這本書的內容很有趣，故事圍繞著一個懦弱的小孩的生活趣事，情節相當吸引。連同學每星期大概有四天在完成功課後會閱讀課外書。而她最喜歡的作家是Jeff Kinney，他便是《Diary of a wimpy kid》的作者。而何同學挑選了《你的孩子不是你的孩子》這本書，內容是討論現代父母與孩子的生活和相處方式。何同學每天完成家課和溫習後都會花時間閱讀課外書。而何同學最喜歡的作家是柯南•道爾，因為她很喜歡這位作家改編的偵探小說。

透過九龍塘學校(中學部)的「悅搜、悅選、閱讀、悅享」多元閱讀活動，學生們開拓了眼界，享受到閱讀和尋得心頭好的樂趣。學生們最後滿載而歸，對他們的後續「閱讀」及「悅享」活動提供了美好的基礎。

（內容由九龍塘學校（中學部）提供）

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