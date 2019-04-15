【消委會】7款循環扇未通過安全測試　有風扇着火30秒內無法熄滅

夏天將至，不少市民會靠風扇消暑，近年體積較細的循環扇，日漸受歡迎。消費者委員會測試14款循環扇的安全及效能表現，今日（15日）公布結果，發現只有4款通過所有安全測試項目。其餘10個樣本有7款不能通過部分安全測試項目，當中「德國寶」及「Innotec」未能通過阻燃性測試，即風扇着火後未能在 30 秒內自動熄滅，不符合標準要求。另有3個樣本被指標示說明上有輕微不足。 消委會又稱，各款樣本的效能表現參差，送風量最多相差約六成，能源效率更相差近七成。

消委會指，7款不能通過部分安全測試項目。（勞敏儀攝）

消委會指，是次測試的14款循環扇，售價由480元至1,698元不等，扇葉直徑由15厘米至22.3厘米，測試涵蓋送風量、安全、省電、寧靜、耐用及使用方便程度。

消委會指「Gemini」、「惠而浦Whirlpool」、「Turbo Italy」及「奧高Origo」樣本通過所有安全測試項目。另外「Olympia」、「德國卓爾Summe」及「無印良品Muji」3品牌樣本被指消委會指，標示說明上有輕微不足。

「奧高Origo」（左）為其中一個表現優秀的循環扇。（張浩維攝）

其餘7個樣本，未能通過所有安全測試項目。在物料的阻燃性方面，最便宜的「德國寶EFS-3608型號」部分外殼膠料及內部塑膠元件不能通過750°C及860°C灼熱線測試，物料會在高溫下着火自燃，亦未能在30秒內自動熄滅；相關外殼膠料亦不能通過針燄測試，着火後未能在30秒內自動熄滅。「Innotec IC-3643型號」樣本的部分外殼物料，亦不能通過針燄測試，阻燃能力同樣未符合標準要求。

另外，「愛麗思Iris Ohyama」及「樂斯牌Nutzen」的樣本，機械安全和穩定性都未能達標。前者經測試後被發現，成人手指可伸入風扇後網罩的其中一個間隙，並能觸碰到扇葉。至於後者在測試中，被發現當風扇自動上下搖擺時，小童手指可被夾於風扇頭與底座之間的空隙，承受的力度超過標準上限。消委會提醒市民，只要小心使用便可避免受傷。

在絕緣及防觸電保護方面，「Vornado」及「伊瑪牌Imarflex」的說明書指風扇罩可除下清理，但測試時發現，除罩後可接觸到只有基本絕緣的摩打外殼。若如除下風扇罩時未切斷電源，而摩打外殼的絕緣失效的話，就會增加觸電機會。

是次測試亦關注到送風量。消委會指，扇葉直徑較大的樣本，送風量一般較高，當中直徑最長，達22.3厘米的「Vornado」，其送風量為每分鐘19.9立方米。其次是扇葉直徑22厘米的「Olympia」，送風量為每分鐘19.1立方米。表現最差的樣本為「ecHome」，其扇葉直徑為15厘米，送風量為每分鐘7.5立方米，與送風量最多的相差達62%。

Vornado循環扇（右）的送風量最高，但其量得輸入功率亦最高，耗電量最強。（張浩維攝）

能源效益方面，各樣本每瓦特可產生介乎每分鐘0.2至0.7立方米的送風量，能源效率最多相差約 67%。當中「無印良品」的樣本最省電，輸入功率最低僅12瓦特，使用10小時僅耗約0.1度電，不過其送風量為每分鐘8.6立方米。至於送風量最高的「Vornado」，其量得輸入功率亦最高，為50.9瓦特，即使用10小時，會消耗0.5度電。

消委會建議，市民購買循環扇時，應比較產品的能源效益及送風表現，宜選擇送風表現良好但耗電量不高的循環扇。消委會又提醒，在移動或清理循環扇前，應將電源插頭拔掉，小童亦不應在無成人看管下開動循環扇；同時要注意小童會否誤觸風扇罩或把手指插入空隙。