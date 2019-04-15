【消委會】10款吞拿魚重金屬超標　計劃懷孕婦女應一年前起戒口

消委會今日公布測試結果，發現市面10款吞拿魚樣本驗出重金屬「甲基汞」含量超標，對胚胎和胎兒的影響尤其大。由於「甲基汞」會隨年月在體內積聚，自行排出身體過程需時或超過一年。有婦產科醫生建議，計劃懷孕婦女，應最少在懷孕前一年起「戒口」，避免進食「甲基汞」含量高的魚類，包括劍魚、金目鯛及體型較大的吞拿魚等，以免在成功懷孕後，對胎兒有壞影響。

計劃懷孕婦女應在最少懷孕一年前，避免進食體型較大或捕獵性魚類，以及「甲基汞」含量高的魚類。（資料圖片）

「甲基汞」對人類的發育神經毒性（developmental neurotoxicity），對胚胎香胎兒的影響尤其大。根據糧農組織/世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會建議，「甲基汞」暫定每周可容忍攝入量為每公斤體重1.6微克「甲基汞」。雖然「甲基汞」對成人而言，不會構成神經毒性風險。惟委員會建議準備生育的婦女，「甲基汞」攝入量不應超過暫定每周可容忍攝入量，減低胎兒和幼兒慢性中汞毒的風險，以保護胚胎和胎兒健康。

香港婦產科專科學院：「甲基汞」對胎兒有壞影響

香港婦產科專科學院代表譚永雄亦指，「甲基汞」可在人體內積聚，排出身體過程可長達一年以上，建議計劃懷孕婦女應在最少懷孕一年前，避免進食體型較大或捕獵性魚類，以及「甲基汞」含量高的魚類，例如金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛、大王馬鮫魚和體型較大的吞拿魚品種等，以免在成功懷孕後，對胎兒有壞影響；惟大部分魚類的「甲基汞」含量低，市民仍可安全食用。

根據國際標準，吞拿魚的「甲基汞」上限則設定為每公斤1.2毫克，即1.2ppm。（張浩維攝）

在本港的現行規例下，所有「固體/液體食物」（包括魚類）的總汞（包含甲基汞）最高准許濃度為每公斤0.5毫克，亦即0.5ppm。而根據國際標準，吞拿魚的「甲基汞」上限則設定為每公斤1.2毫克，即1.2ppm。

位於荃灣荃興徑荃發大廈一樓爭鮮的刺身吞拿魚重金屬「甲基汞」含量，超出食品法典委員會（Codex Alimentarius commission）每公斤1.2毫克的國際標準，達1.48ppm。（Google Maps截圖）

消委會在19款吞拿魚樣本中，全部均檢出「甲基汞」，含量由0.11至1.48ppm不等。當中10款超出本港標準的0.5ppm，超標的吞拿魚樣本分別來自板長壽司、德美壽司、焱丸水產、居食屋和民、梁山泊日本料理、爭鮮、APITA、崇光超市、City'super及松坂庫。

位於灣仔軒尼斯道松坂庫的吞拿魚刺身的重金屬「甲基汞」含量亦達1.23ppm，超出食品法典委員會標準。（Google Maps截圖）

另外，位於荃灣荃興徑荃發大廈一樓爭鮮的吞拿魚刺身，以及位於灣仔軒尼詩道松坂庫的吞拿魚刺身，兩樣本的重金屬「甲基汞」含量，更超出食品法典委員會（Codex Alimentarius commission）每公斤1.2毫克的國際標準，分別達1.48ppm及1.23ppm。