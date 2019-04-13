【冷靜期】健身黑店逼少女提取學費交會費　事主哭崩都無法甩身

消費者委員會昨日（12日）向政府就設立法定冷靜期提交意見書。冷靜期將先適用於兩大備受投訴行業──健身及美容業。 消委會於本周一（8日）公開點名四間不良營銷手法的健身中心。總幹事黃鳳嫺曾閱涉事的健身中心的投訴報告，她記得一名少女苦主提到她即使淚流披面，健身中心職員仍不肯放她走，更挾她往櫃員機提出戶口剩餘的5,000元繳交會費，「嗰5,000蚊係佢要用嚟交學費！」她又指曾有一名「好勇」青年撕爛合約後想逃走，結果仍被三名大隻佬捉回，要他履行合約付款。

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消委會年收200至500宗健身及美容投訴

法定冷靜期諮詢下周二（16日）結束，政府計劃本立法會年度呈交立法會審議，黃鳳嫺料明年初完成立法程序。冷靜期將健身及美容兩大行業，消委會每年收到200至500多宗投訴，持續高企。

消委會本周一公開譴責四間健身中心，原因是去年共收到160宗涉及四間中心的投訴，共涉及678萬元；最高一宗個案涉款高達175萬元，案中42歲無行為能力人女子於四個月內被職員「威逼利誘」購買15年健身會籍，更被帶往財務公司借錢60萬元。部分投訴涉及新式付款方法，包括帶同投訴人前往借貸、以購買禮券方式付款、甚至會共同前往櫃員機提款等。

四間公司一直拒絕回應消委會，採取不合作態度，故此遭到消委會公開點名。

消委會總幹事黃鳳嫺預期法定冷靜期完成立法後，可以更好保障消費者。（資料圖片）

新手法：挾事主買禮券繳費

黃鳳嫺昨日表示，看過其中一宗投訴報告，一名少女誤入其中一間健身中心，結果被職脅逼簽約。少女表明無錢，但仍不獲「釋」，「佢喊到滿面眼淚，（健身中心職員）只係遞紙巾畀佢。」結果少女被挾去櫃員機提出僅餘的5,000元，繳交會費才重獲自由，「嗰5,000蚊係佢要用嚟交學費！」

過往受害人往往被逼簽卡繳費，黃鳳嫺指出，近期出現新手法，健身中心挾苦主去買超市或個人健康用品店買禮券繳交會費，職員會將禮券及信用卡簽單存根一併取走，令事主即使向信用卡公司投訴，也難以截停信用卡交易。

健身中心良莠不齊，一直存在不少黑店，設立冷靜期又能否趕絕黑店？（資料圖片）

「好勇」青年逃走遭三大隻佬捉回

為何受害人在被逼簽約時不即時報警，甚或不向超市收銀員求助？黃鳳嫺解釋，原因是苦主的手機多被取走，或是受到威嚇，「如職員會話頭先所簽份問卷已係合約。佢哋都唔想俾屋企人知，所以寧願畀咗錢先。」

她透露曾有一名「好勇」青年作過反抗，可惜失敗收場，「佢當面撕咗份（已簽）合約，即刻拎袋『飛去』門口，點知俾三個大隻佬截住帶返返去，話『你撕爛合約都要履行』。」

黃鳳嫺表示，「黑店」職員往往會取走受害人的銀包，再逐一查其信用卡的信用額，再逼其購買服務。有個案訛稱信用限額只有一萬元，職員要他致電信用卡中心，並開啟手機喇叭，「佢（受害人）猛咁話得一萬，點知信用卡中心個職員唔醒水話有六萬，結果佢被逼簽咗四萬合約。」她指出，「黑店」職員來來去去都是同一批人。

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