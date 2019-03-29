上年度新移民領取綜援錄得9935宗　連續兩個年度下跌

終審法院在2013年底裁定，政府的綜援計劃所定的七年居港年期規定違憲，居港年期規定因此由七年回復至一年；而18歲以下人士則繼續豁免居港規定。 據社署最新提供的數據顯示，過去五年間每年領取綜援的新移民數目介乎8,463宗至11,468宗，16/17年度、17/18年度申領人數都有下跌。

據社署數字，2013-14年度至2017-18年度期間，平均每年有超過一萬個18歲或以上、居港未滿7年的新移民領取綜援。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光在今年1月曾透過書面回覆立法會議員，披露過去五個年度間共有21,997宗18歲或以上居港未滿7年人士申請綜援個案，當中11,557宗獲批，獲批個案超過總數的一半。

勞工及福利局今（29日）向立法會提交另一份書面回覆，披露更多新移民領取綜援的細節；據書面回覆所示，在2013-14年度至2017-18年度期間，平均每年有超過一萬個18歲或以上、居港未滿7年的新移民領取綜援（見下表）。

過去5個年度「18歲以上、居港未滿七年綜援受助人」的數目 年度 領取綜援個案數目 2013-14 8,463 2014-15 11,432 2015-16 11,468 2016-17 10,518 2017-18 9,935 資料來源：社會福利署

據數字顯示，2017-18年度的新移民領取綜援個案數目為9,935宗，較2016-17年度的10,518宗少583宗。社署未有備存原本沒有申領綜援、但因有居港少於七年的新增家庭成員而申領綜援的住戶數目。

在現時的綜援制度下，社署會按每個個案需要，發放不同的補助金或特別津貼。早前有立法會議員在立法會福利事務委員會上，要求社署提供酌情發放的綜援特別津貼統計數字；惟社署稱沒有備存相關數據，未能提供。