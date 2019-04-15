九巴僱員工會要求加薪15%　倘不果將促政府削路線　引入新競爭者

去年大埔公路發生九巴翻側車禍，引起大眾對九巴車長的待遇關注。九巴僱員工會今日（15日）下午要求資方加薪15%，並優化薪酬計算安排。 九巴僱員工會主席郭志誠表示，倘未能與九巴就方案達成共識，不排除促請政府削減九巴現時營運的三分之一路線，並引入新競爭者。

九巴僱員工會主席郭志誠（左）促請資方正視員工實際收入，倘未能就加薪幅度達成共識，不排除促請政府削減九巴現有三分之一的路線。（陳晶琦攝）

工會：車長月薪應不少於2.6萬元

九巴僱員工會今日下午聯同10多名九巴車長，帶同橫額於九龍灣九巴車廠門外，高呼「車長責任、壓力大，欺騙車長增薪點」口號，向資方提出由今年6月1日起，全體員工加薪15%，以追回過去15年被減薪削福利的損失。

九巴僱員工會主席郭志誠表示，現時每日工作10小時的全職車長，平均每月薪金為2.3萬元；每日工作9至9.5小時的全職車長，平均每月薪金則為2至2.2萬元，故要求資方應加薪15%，即每月不少於2.6萬元。

工會同時要求，車長增薪點方面，每年最少要有60%車長獲得1個增薪點，及統一車長工資計算等優化薪酬計算安排。

+ 8 + 7 + 6

郭志誠指出，九巴過往多年對外公布的加薪百分比，與員工實際增加的收入不符，稱「加完人工就會要求車長出車出遲一節，或者減你鐘，令平均收入下降」。他續指，月薪車長15年前的薪金同樣是2.3萬元，斥「人工已經落後15年」，故要求今年加薪15%，冀能追回多年來物價、樓價的增長。

郭志誠又促請資方正視車長的實際收入，否則「做得唔開心、士氣低落」，會影響巴士服務質素及安全度；倘未能與九巴達成共識，不排除促請政府削減九巴三分之一的路線，並建議加入新競爭者。

另外，九巴應香港專營巴士服務檢討委員會建議，設立安全總監一職，以檢視巴士設備及加強行車安全。工會則建議，安全總監應直接向九巴董事會及運輸署署長負責。