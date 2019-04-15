【沙中線】再多4支鋼筋不達標　一支由合格變不合格

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良檢驗方法，直至上月中才全面恢復檢測。 路政署今日（15日）公布最新檢驗結果，再多4支鋼筋扭入螺絲帽的長度未能達標，當中最嚴重一支僅扭入35.5毫米，而該鋼筋在改良檢驗方法前，本身驗得扭入38.01毫米的合格水平，即再有鋼筋由合格變不合格。

港鐵上月中開始重新檢驗鋼筋。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布18個檢測結果，發現在東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部、南北走廊C2及C3區的月台層板近東面連續牆頂部，有4支鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，分別扭入螺絲帽36.1毫米、35.5毫米、36.2毫米及35.7毫米，各有0-2個扭紋外露。

其中僅扭入35.5毫米的鋼筋，在改良檢驗方法前，驗得扭入38.01毫米，即當時的結果為合格，不過根據是次結果，則由合格變不達標。事實上，早於4月1日時，路政署就曾公布過，有鋼筋檢驗結果由合格變不合格，涉事鋼筋在改良方法前，驗得扭入43.6毫米，惟重驗時則變為僅扭入35.2毫米的不合格水平。路政署至今公布了150支鋼筋的檢驗結果，累計36支未達標，不達標鋼筋比率為24%。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗工作。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。